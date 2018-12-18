МастерШеф: 8 сезон 33 випуск дивитися онлайн

У вівторок, 18 грудня, в ефірі каналу СТБ вийде 33 випуск 8 сезону шоу МастерШеф.

Дивитися МастерШеф 8 сезон 33 випуск можна на Lite РБК-Україна.

У минулому випуску шоу МастерШеф на каналі СТБ стала відома п'ятірка фіналістів восьмого сезону. Ними стали Еліна Павленко, Іван Мілановіч, Сержик Файний, Владислав Міцкевич і Анжела Липська.

Хоча фіналісти вже пройшли неймовірний шлях, з сьогоднішнього дня випробування будуть тільки посилюватися. Тепер вибуватимуть з шоу учасники в кожному конкурсі!

У першому конкурсі фіналісти знайдуть на своїх столах той набір продуктів, з якими вони вперше прийшли на кастинг. Сержик приніс шаурму, Анжела - суп з корінням лопуха і ялиновими гілками, Влад - стейк з телятини, Ваня - азіатські дім-сами, а Еліна - антрекот з жульєном з кореня селери.

Фіналісти шоу МастерШеф 8. Фото: Прес-служба

Завдання фіналістів - з цих інгредієнтів приготувати абсолютно нове блюдо. Те, яке відобразить їх зростання за довгих 4 місяці на проекті.

А наступне завдання буде по-справжньому леденить душу! Адже учасники зустрінуться зі своїми найбільшими страхами на проекті. Для кого-то зловісним виявиться "барабан", який вибирає десерт і основне блюдо, що потрібно об'єднати в одній страві. У кого-то найбільший страх - визначити рецепт по звуках: розрізнити, як риба чиститься або як шипить фритюр.

Хто вилетить із проекту перед суперфіналом, а хто пройде далі, побачимо в 20:00 на каналі СТБ.

До цього ми публікували 32 випуск МастерШеф 8.