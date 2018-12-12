МастерШеф: 8 сезон 32 випуск дивитися онлайн

У середу, 12 грудня, в ефірі каналу СТБ вийде 32 випуск 8 сезону шоу МастерШеф.

Дивитися МастерШеф 8 сезон 32 випуск можна на Lite РБК-Україна.

В останні роки в Україні спостерігається бум на вуличну їжу, і шоу МастерШеф на каналі СТБ не може обійти стороною цей тренд.

У минулому випуску випуску МастерШеф учасники готували вуличну їжу, і робили це на вулиці, в фуд-траках.

"Учасників чекав повний цикл виробництва: це і закупівля продуктів, приготування заготовок, і безпосередньо сама продаж на вулиці. За короткий час вони відчули, як це-бути молодим підприємцем в Україні", - розповідає Дмитро Горовенко.

Кадр з шоу МастерШеф 8

Але грошей на закупівлі не було ні в кого – їх треба було заробити. Природно, на МастерШеф, заробити можна тільки одним способом: ідеально приготувати страви. Під коробками-загадками команди знайшли інгредієнти для приготування певних страв. Кожна страва мала свою ціну, і якщо Ектор Хіменес-Браво приймав це страва, то команди отримували свої гроші.

На ці гроші учасники зробили закупівлі продуктів у супермаркеті. Тут потрібно було не тільки вкластися в суму, але і заздалегідь продумати меню. А далі – справа за малим. Зробити всі необхідні заготовки і навчитися працювати в фуд-траках.

Кадр з шоу МастерШеф 8

До цього ми публікували 31 випуск МастерШеф 8.