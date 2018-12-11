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МастерШеф: 8 сезон 31 выпуск смотреть онлайн

Lite » ТВ-шоу 11.12.2018 - 11:46

Во вторник, 11 декабря, в эфире канала СТБ выйдет 31 выпуск 8 сезона шоу МастерШеф.

Смотреть МастерШеф 8 сезон 31 выпуск можно на Lite РБК-Україна. 

В последние годы в Украине наблюдается бум на уличную еду, и шоу МастерШеф на канале СТБ не может обойти этот тренд стороной.

В сегодняшнем выпуске МастерШеф участники будут готовить уличную еду, и будут делать это на улице, в фуд-траках.

"Сегодня участников ждет полный цикл производства: это и закупка продуктов, и приготовление заготовок, и непосредственно сама продажа на улице. За короткое время они прочувствуют, каково это, быть молодым предпринимателем в Украине", - рассказывает Дмитрий Горовенко.

МастерШеф: 8 сезон 31 выпуск смотреть онлайнКадр из шоу МастерШеф 8

Но денег на закупки нет ни у кого – их нужно заработать. Естественно, на МастерШеф, заработать можно только одним способом: идеально приготовить блюда. Под коробками-загадками команды найдут ингредиенты для приготовления определенных блюд. Каждое блюдо имеет свою цену, и если Эктор Хименес-Браво примет это блюдо, то команды получит свои деньги.

На эти деньги участники сделают закупки продуктов в супермаркете. Тут нужно не только вложиться в сумму, но и заранее продумать меню. А далее – дело за малым. Сделать все необходимые заготовки и научиться работать в фуд-траках.

МастерШеф: 8 сезон 31 выпуск смотреть онлайнКадр из шоу МастерШеф 8

Кто станет лучшим шефом на колесах, а кто отправится на самую сложную битву черных, увидим в 20:00 на канале СТБ.

Ранее мы публиковали 30 выпуск МастерШеф 8.

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