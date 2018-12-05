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МастерШеф: 8 сезон 30 выпуск смотреть онлайн

Lite » ТВ-шоу 05.12.2018 - 16:30

В среду, 5 декабря, в эфире канала СТБ выйдет 30 выпуск 8 сезона шоу МастерШеф.

Смотреть МастерШеф 8 сезон 29 выпуск можно на Lite РБК-Україна. 

Шоу МастерШеф на канале СТБ из года в год простых аматоров растит настоящих профессионалов. Практически вся двадцатка, после участия в проекте, продолжает свой кулинарный путь и устраивается работать в ресторанах.

Конечно, чтобы стать шеф-поваром, нужно пройти долгий и нелегкий путь на профессиональной кухне. Но проект МастерШеф дает участникам возможность почувствовать себя шефом сразу.

В сегодняшнем выпуске вместо участников готовить будут их родственники.

"Мы готовим из участников настоящих шеф-поваров. Поэтому в сегодняшнем конкурсе они не будут готовить. Вместо этого – с балкона руководить своими родственниками", - говорит Эктор Хименес-Браво.

МастерШеф: 8 сезон 30 выпуск смотреть онлайн

Судьи шоу МастерШеф 8. Фото: Пресс-служба

Каждый участник нашел под коробкой-загадкой определенное основное блюдо. Там может быть спинка кролика, фуагра , равиоли. Задача участника - чтобы родственник полностью повторил рецепт, технологию и презентацию блюда. Некоторые из гостей никогда не имели дела с готовкой. Но ведь настоящий шеф-повар сможет объяснить процессы любому новичку.

Кто справится с таким заданием, а кто сегодня навсегда покинет шоу, увидим в 20:00 на канале СТБ.

Ранее мы публиковали 29 выпуск МастерШеф 8.

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