МастерШеф: 8 сезон 30 выпуск смотреть онлайн

В среду, 5 декабря, в эфире канала СТБ выйдет 30 выпуск 8 сезона шоу МастерШеф.
Смотреть МастерШеф 8 сезон 29 выпуск можно на Lite РБК-Україна.
Шоу МастерШеф на канале СТБ из года в год простых аматоров растит настоящих профессионалов. Практически вся двадцатка, после участия в проекте, продолжает свой кулинарный путь и устраивается работать в ресторанах.
Конечно, чтобы стать шеф-поваром, нужно пройти долгий и нелегкий путь на профессиональной кухне. Но проект МастерШеф дает участникам возможность почувствовать себя шефом сразу.
В сегодняшнем выпуске вместо участников готовить будут их родственники.
"Мы готовим из участников настоящих шеф-поваров. Поэтому в сегодняшнем конкурсе они не будут готовить. Вместо этого – с балкона руководить своими родственниками", - говорит Эктор Хименес-Браво.
Судьи шоу МастерШеф 8. Фото: Пресс-служба
Каждый участник нашел под коробкой-загадкой определенное основное блюдо. Там может быть спинка кролика, фуагра , равиоли. Задача участника - чтобы родственник полностью повторил рецепт, технологию и презентацию блюда. Некоторые из гостей никогда не имели дела с готовкой. Но ведь настоящий шеф-повар сможет объяснить процессы любому новичку.
Кто справится с таким заданием, а кто сегодня навсегда покинет шоу, увидим в 20:00 на канале СТБ.
Ранее мы публиковали 29 выпуск МастерШеф 8.