МастерШеф: 8 сезон 31 випуск дивитися онлайн

У вівторок, 11 грудня, в ефірі каналу СТБ вийде 31 випуск 8 сезону шоу МастерШеф.

Дивитися МастерШеф 8 сезон 31 випуск можна на Lite РБК-Україна.

В останні роки в Україні спостерігається бум на вуличну їжу, і шоу МастерШеф на каналі СТБ не може обійти стороною цей тренд.

У сьогоднішньому випуску МастерШеф учасники будуть готувати вуличну їжу, і будуть робити це на вулиці, в фуд-траках.

"Сьогодні на учасників чекає повний цикл виробництва: це і закупівля продуктів, приготування заготовок, і безпосередньо сама продаж на вулиці. За короткий час вони відчують, як це, бути молодим підприємцем в Україні", - розповідає Дмитро Горовенко.

Кадр з шоу МастерШеф 8

Але грошей на закупівлі немає ні в кого – їх треба заробити. Природно, на МастерШеф, заробити можна тільки одним способом: ідеально приготувати страви. Під коробками-загадками команди знайдуть інгредієнти для приготування певних страв. Кожна страва має свою ціну, і якщо Ектор Хіменес-Браво прийме це страва, то команди отримає свої гроші.

На ці гроші учасники зроблять закупівлі продуктів у супермаркеті. Тут потрібно не тільки вкластися в суму, але і заздалегідь продумати меню. А далі – справа за малим. Зробити всі необхідні заготовки і навчитися працювати в фуд-траках.

Кадр з шоу МастерШеф 8

Хто стане кращим шефом на колесах, а хто відправиться на найскладнішу битву чорних, побачимо в 20:00 на каналі СТБ.

До цього ми публікували 30 випуск МастерШеф 8.