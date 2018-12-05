МастерШеф: 8 сезон 30 випуск дивитися онлайн

У середу, 5 грудня, в ефірі каналу СТБ вийде 30 випуск 8 сезону шоу МастерШеф.
Дивитися МастерШеф 8 сезон 29 випуск можна на Lite РБК-Україна.
Шоу МастерШеф " на каналі СТБ з року в рік простих аматорів виховує справжніх професіоналів. Практично вся двадцятка, після участі в проекті, продовжує свій кулінарний шлях і влаштовується працювати в ресторанах.
Звичайно, щоб стати шеф-кухарем, потрібно пройти довгий і нелегкий шлях на професійній кухні. Але проект МастерШеф дає учасникам можливість відчути себе шефом відразу.
У сьогоднішньому випуску замість учасників готуватимуть їх родичі.
"Ми готуємо з учасників цих шеф-кухарів. Тому в сьогоднішньому конкурсі вони не будуть готувати. Замість цього – з балкона керувати своїми родичами", - говорить Ектор Хіменес-Браво.
Судді шоу МастерШеф 8. Фото: Прес-служба
Кожен учасник знайшов під коробкою-загадкою певне основне блюдо. Там може бути спинка кролика, фуагра , равіолі. Завдання учасника - щоб родич повністю повторив рецепт, технологію і презентацію страви. Деякі з гостей ніколи не мали справи з готуванням. Але ж справжній шеф-кухар зможе пояснити процеси будь-якому новачкові.
Хто впорається з таким завданням, а хто назавжди покине шоу, побачимо в 20:00 на каналі СТБ.
До цього ми публікували 29 випуск МастерШеф 8.