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МастерШеф: 8 сезон 29 выпуск смотреть онлайн

Lite » ТВ-шоу 04.12.2018 - 13:30

Во вторник, 4 декабря, в эфире канала СТБ выйдет 29 выпуск 8 сезона шоу МастерШеф.

Смотреть МастерШеф 8 сезон 29 выпуск можно на Lite РБК-Україна. 

Для участников шоу МастерШеф на канале СТБ судьи каждый день готовят сложные испытания. Команды готовили для именитых шеф-поваров, для звезд шоу-бизнеса, для семей судей проекта.

Но в сегодняшнем выпуске МастерШеф будут настолько строгие критики, насколько это возможно: дети, учащиеся младших классов. Участников привезут не в привычный павильон проекта, а в среднеобразовательную школу. Простая столовая станет новым рабочим местом для команд.

К оглашению задания судьи проекта в этот раз подошли как никогда строго.

"Изо дня в день школьники видят одно и то же в своих тарелках: фрикадельки, макароны, пюрешка, котлетки, тушеная капуста. Они по горло сыты этой едой, и хотят наконец-то вкусно пообедать. Участники дошли уже практически до финала, поэтому они обязаны сегодня показать все, на что способны", - говорит Эктор Хименес-Браво.

МастерШеф: 8 сезон 29 выпуск смотреть онлайнСудьи шоу МастерШеф 8. Фото: Пресс-служба

Две команды должны приготовить меню, в которое входит суп, основное блюдо, десерт, напиток и комплимент от команды.  Но никаких изысканных ингредиентов в своей кладовой они не найдут. Вкусное меню нужно приготовить из тех продуктов, которые каждый день используют простые повара школьных столовых. Более того, блюда должны быть полезными и изысканными. Ведь проще простого приготовить пиццу, которую все дети обожают. Но такое меню судьи проекта не пропустят.

Смогут ли команды совершить революцию в школьных столовых, увидим в 20:00 на канале СТБ.

Ранее мы публиковали 28 выпуск МастерШеф 8.

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