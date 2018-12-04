МастерШеф: 8 сезон 29 випуск дивитися онлайн

У вівторок, 4 грудня, в ефірі каналу СТБ вийде 29 випуск 8 сезону шоу МастерШеф.

Дивитися МастерШеф 8 сезон 29 випуск можна на Lite РБК-Україна.

Для учасників шоу МастерШеф на каналі СТБ судді щодня готують складні випробування. Команди готували для іменитих шеф-кухарів, для зірок шоу-бізнесу, для сімей суддів проекту.

Але в сьогоднішньому випуску МастерШеф будуть настільки суворі критики, наскільки це можливо: діти, учні молодших класів. Учасників привезуть не в звичний павільйон проекту, а в загальноосвітню школу. Проста їдальня стане новим робочим місцем для команд.

До оголошення завдання судді проекту цього разу підійшли як ніколи суворо.

"день у день школярі бачать одне і те ж у своїх тарілках: фрикадельки, макарони, пюрешка, котлетки, тушкована капуста. Вони по горло ситі цією їжею, і хочуть нарешті смачно пообідати. Учасники дійшли вже майже до фіналу, тому вони зобов'язані сьогодні показати все, на що здатні", - говорить Ектор Хіменес-Браво.

Судді шоу МастерШеф 8. Фото: Прес-служба

Дві команди повинні приготувати меню, в яке входить суп, основну страву, десерт, напій і комплімент від команди. Але ніяких вишуканих інгредієнтів у своїй коморі вони не знайдуть. Смачне меню потрібно приготувати з тих продуктів, які щодня використовують прості кухарі шкільних їдалень. Більш того, страви мають бути корисними та вишуканими. Адже простіше простого приготувати піцу, яку всі діти обожнюють. Але таке меню судді проекту не пропустять.

Чи зможуть команди зробити революцію в шкільних їдальнях, побачимо в 20:00 на каналі СТБ.

До цього ми публікували 28 випуск МастерШеф 8.