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МастерШеф: 8 сезон 28 выпуск смотреть онлайн

Lite » ТВ-шоу 28.11.2018 - 17:39

В среду, 28 ноября, в эфире канала СТБ выйдет 28 выпуск 8 сезона шоу МастерШеф.

Смотреть МастерШеф 8 сезон 28 выпуск можно на Lite РБК-Україна. 

Восьмой сезон МастерШеф на канале СТБ уже прошел свой экватор, и среди участников осталось всего 8 человек.  Как говорит Татьяна Литвинова, они уже многому научились, поэтому судьи могут доверить командам большую ответственность.

В сегодняшнем выпуске МастерШеф на плечах участников будет лежать колоссальная ответственность. Они впервые в своей жизни попадут на профессиональную кухню. Но необычной для них будет не только кухня, но и гости. Команды будут готовить для дипломатов индийского посольства во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Украине, господином Маноджем Кумаром Бхарти.

МастерШеф: 8 сезон 28 выпуск смотреть онлайнКадр из шоу МастерШеф. Фото: Пресс-служба

Обе команды должны подготовить для 15 дипломатов изысканное меню. Но, самое главное, учесть вкусовые предпочтения индийцев. 9 человек из 15 не едят мяса, 5 человек не едят яиц,  1 человек не ест, ни молочных продуктов, ни яиц, и только 3 человека употребляют в пищу молоко и яйца.

МастерШеф: 8 сезон 28 выпуск смотреть онлайнКадр из шоу МастерШеф. Фото: Пресс-служба

Но участники должны угодить всем, а значит, придумать изысканное вегетарианское меню, которое удовлетворит вкусы каждого из дипломатов. Кроме того, нельзя забывать, что корова в Индии – священное животное.

Смогут ли команды справиться с таким нелегким заданием, или кто-то сегодня отправится домой, увидим в 20:00 на канале СТБ.

МастерШеф: 8 сезон 28 выпуск смотреть онлайнКадр из шоу МастерШеф. Фото: Пресс-служба

Ранее мы публиковали 27 выпуск МастерШеф 8.

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