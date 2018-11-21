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МастерШеф: 8 сезон 26 выпуск смотреть онлайн

Lite » ТВ-шоу 21.11.2018 - 15:24

В среду, 21 ноября, в эфире канала СТБ выйдет 26 выпуск 8 сезона шоу МастерШеф.

Смотреть МастерШеф 8 сезон 26 выпуск можно на Lite РБК-Україна.

Во вчерашнем выпуске МастерШеф на канале СТБ судьи предупредили участников, что на проект приедет элита кулинарного мира. Это те люди, которые прошли сквозь огонь и воду этой кухни.

В сегодняшнем выпуске МастерШеф в гости приедут финалисты прошлых сезонов, звезды проекта.  Они не остановились на своем пути, и многого достигли после участия в шоу: Катерина Пескова, Катерина Великая, Александр Белодед, Виктор Перехрест и победитель прошлого сезона Вадим Бжезинский.

МастерШеф: 8 сезон 26 выпуск смотреть онлайнКадр из шоу МастерШеф. Фото: Пресс-служба СТБ

Две команды должны приготовить полноценное меню для пяти финалистов: закуску, первое блюдо, основное блюдо и, конечно, десерт. За два часа они должны подготовить все нужные заготовки, чтобы потом максимально быстро выдать гостям блюда.

МастерШеф: 8 сезон 26 выпуск смотреть онлайнКадр из шоу МастерШеф. Фото: Пресс-служба СТБ

Первым капитаном стал Влад Мицкевич, и себе в соперники он выбрал Анжелу Липскую. Анжела уже много лет придерживается вегетарианства, поэтому она решилась на довольно рисковый, по мнению участников, поступок: готовить исключительно вегетарианское меню.

"Если бы Анжела предложила нам и обычное, и вегетарианское меню, это было бы круто. А так нас просто поставили перед фактом, что не очень приятно", - считает Пава.

МастерШеф: 8 сезон 26 выпуск смотреть онлайнКадр из шоу МастерШеф. Фото: Пресс-служба СТБ

Сможет ли Анжела впечатлить своих гостей овощными блюдами, или команда Влада Мицкевича сегодня одержит победу, увидим в 20:00 на канале СТБ.

Ранее мы публиковали 25 выпуск МастерШеф 8.

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