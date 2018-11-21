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МастерШеф: 8 сезон 26 випуск дивитися онлайн

Lite » ТВ-шоу 21.11.2018 - 15:24

У середу, 21 листопада, в ефірі каналу СТБ вийде 26 випуск 8 сезону шоу МастерШеф.

Дивитися МастерШеф 8 сезон 26 випуск можна на Lite РБК-Україна.

У вчорашньому випуску МастерШеф на каналі СТБ судді попередили учасників, що на проект приїде еліта кулінарного світу. Це ті люди, які пройшли крізь вогонь і воду цій кухні.

У сьогоднішньому випуску МастерШеф в гості приїдуть фіналісти минулих сезонів, зірки проекту. Вони не зупинилися на своєму шляху, і багато чого досягли після участі в шоу: Катерина Пєскова, Катерина Велика, Олександр Білодід, Віктор Перехрест і переможець минулого сезону Вадим Бжезінський.

МастерШеф: 8 сезон 26 випуск дивитися онлайнКадр з шоу МастерШеф. Фото: Прес-служба СТБ

Дві команди повинні приготувати повноцінне меню для п'яти фіналістів: закуску, першу страву, основне блюдо і, звичайно, десерт. За дві години вони повинні підготувати всі потрібні заготовки, щоб потім максимально швидко видати гостям страви.

МастерШеф: 8 сезон 26 випуск дивитися онлайнКадр з шоу МастерШеф. Фото: Прес-служба СТБ

Першим капітаном став Влад Міцкевич, і собі в суперники він вибрав Анжелу Липську. Анжела вже багато років дотримується вегетаріанства, тому вона зважилася на досить ризиковий, на думку учасників, вчинок: готувати виключно вегетаріанське меню.

"Якщо б Анжела запропонувала нам і звичайне, і вегетаріанське меню, це було б круто. А так нас просто поставили перед фактом, що не дуже приємно", - вважає Пава.

МастерШеф: 8 сезон 26 випуск дивитися онлайнКадр з шоу МастерШеф. Фото: Прес-служба СТБ

Чи зможе Анжела вразити своїх гостей овочевими стравами, або команда Влада Міцкевича сьогодні здобуде перемогу, побачимо в 20:00 на каналі СТБ.

До цього ми публікували 25 випуск МастерШеф 8.

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