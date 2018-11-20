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МастерШеф: 8 сезон 25 выпуск смотреть онлайн

Lite » ТВ-шоу 20.11.2018 - 15:59

Во вторник, 20 ноября, в эфире канала СТБ выйдет 25 выпуск 8 сезона шоу МастерШеф.

Смотреть МастерШеф 8 сезон 25 выпуск можно на Lite РБК-Україна.

Как говорит судья шоу МастерШеф на канале СТБ Татьяна Литвинова, участники проекта уникальны, ведь это единственные млекопитающие на земле, которые радуются уменьшению своей популяции.

Хотя судьи нередко подшучивают над участниками, сегодня у них будет повод вовсю посмеяться, ведь на МастерШеф - самый веселый конкурс, "кулинарный крокодил".

Только капитаны команд будут знать, какое блюдо должна приготовить его команда. В отличии от других конкурсов, сегодня они могут все детально объяснить своим подчиненным: и нужные  ингредиенты, и кулинарные процессы, и презентацию блюда. Но объяснить только лишь языком жестов, без слов и даже малейших звуков.

МастерШеф: 8 сезон 25 выпуск смотреть онлайнКадр з шоу МастерШеф. Фото: Пресс-служба СТБ

Успех команды полностью зависит от таланта крокодила. Кто-то за сущие секунды в силах объяснить все блюдо, а кому-то трудно дается даже описать помидор.

"Вся наша команда обожает этот конкурс, потому что все участники уникальны, и очень интересно наблюдать их ход мыслей, кто и как объясняет блюдо своей команде", - говорит Эктор Хименес-Браво.

Кто станет лучшим крокодилом, а кто наденет черный фартук, увидим в 20:00 на канале СТБ.

Ранее мы публиковали 24 выпуск МастерШеф 8.

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