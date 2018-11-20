МастерШеф: 8 сезон 25 випуск дивитися онлайн

У вівторок, 20 листопада, в ефірі каналу СТБ вийде 25 випуск 8 сезону шоу МастерШеф.

Дивитися МастерШеф 8 сезон 25 випуск можна на Lite РБК-Україна.

Як каже суддя шоу МастерШеф на каналі СТБ Тетяна Литвинова, учасники проекту унікальні, адже це єдині ссавці на землі, які радіють зменшення своєї популяції.

Хоча судді часто жартують над учасниками, сьогодні у них буде привід щосили посміятися, адже на МастерШеф - самий веселий конкурс "кулінарний крокодил".

Тільки капітани команд будуть знати, яке страва повинна приготувати його команда. На відміну від інших конкурсів, сьогодні вони можуть все детально пояснити своїм підлеглим: і потрібні інгредієнти, і кулінарні процеси, і презентацію страви. Але пояснити лише мовою жестів, без слів і навіть найменших звуків.

Кадр з шоу МастерШеф. Фото: Прес-служба СТБ

Успіх команди повністю залежить від таланту крокодила. Хтось за сущі секунди в силах пояснити всі страву, а кому-то важко дається навіть описати помідор.

"Вся наша команда обожнює цей конкурс, тому що всі учасники унікальні, і дуже цікаво спостерігати їх хід думок, хто і як пояснює блюдо своїй команді", - говорить Ектор Хіменес-Браво.

Хто стане кращим крокодилом, а хто одягне чорний фартух, побачимо в 20:00 на каналі СТБ.

Раніше ми публікували 24 випуск МастерШеф 8.