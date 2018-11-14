МастерШеф: 8 сезон 24 выпуск смотреть онлайн

В среду, 14 ноября, в эфире канала СТБ вышел 24 выпуск 8 сезона шоу МастерШеф.

Смотреть МастерШеф 8 сезон 24 выпуск можно на Lite РБК-Україна.

Как говорит судья МастерШеф на канале СТБ, на проекте случаются такие моменты, которые хочется сфотографировать, поставить в рамочку и навсегда запомнить.

А в сегодняшнем выпуске МастерШеф трем командам предстоит сделать целую фотосессию своим блюдам. Только капитаны будут знать, какое блюдо должна приготовить их команда. А в качестве подсказок они оставят 5 полароидных снимков, на которых запечатлены все процессы приготовления.

Кадр из шоу МастерШеф 8. Фото: Пресс-служба

Капитаны будут наблюдать за происходящим на кухне в отдельной комнате. И если что-то пойдет не так, у них есть три попытки составить подсказку заново.

Трем командам нужно приготовить блюда одинаковой сложности. Желтым – куриное филе, фаршированное вялеными томатами, с картофельным крокетом, грибами и тыквенным кремом. Красным – утиное магре с винно-вишневым соусом, луком шалот, проваренным в белом вине и цветно капустой. Синим – филе лосося с гречневой лапшой с обжаренным виноградным листом в темпуре и овощной сальсой.

Кадр из шоу МастерШеф 8. Фото: Пресс-служба

Капитанам нужно как можно детальнее передать все ингредиенты и кулинарные процессы своим командам, но также важно повторить оригинальную презентацию блюда.

Кадр из шоу МастерШеф 8. Фото: Пресс-служба

Кто отгадает все фотоподсказки, а кто отправится на битву черных фартуков, увидим в 20:00 на канале СТБ.

Ранее мы публиковали 23 выпуск МастерШеф 8.