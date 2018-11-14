МастерШеф: 8 сезон 24 випуск дивитися онлайн

У середу, 14 листопада, в ефірі каналу СТБ вийшов 24 випуск 8 сезону шоу МастерШеф.

Дивитися МастерШеф 8 сезон 24 випуск можна на Lite РБК-Україна.

Як каже суддя МастерШеф " на каналі СТБ, на проекті трапляються такі моменти, які хочеться сфотографувати, поставити в рамочку і назавжди запам'ятати.

А в сьогоднішньому випуску МастерШеф трьом командам належить зробити цілу фотосесію своїм страв. Тільки капітани будуть знати, яке страва повинна приготувати їх команда. А в якості підказок вони залишать 5 полароидных знімків, на яких відображені всі процеси приготування.

Кадр з шоу МастерШеф 8. Фото: Прес-служба

Капітани будуть спостерігати за подіями на кухні в окремій кімнаті. І якщо щось піде не так, у них є три спроби скласти підказку заново.

Трьом командам потрібно приготувати страви однакової складності. Жовтим – куряче філе, фаршироване в'яленими томатами, з картопляним крокетом, грибами і гарбузовим кремом. Червоним – качине магре з винно-вишневим соусом, цибулею шалот, провареним в білому вині і " капустою. Синім – філе лосося з гречаною локшиною з обсмаженою виноградним листом в темпурі і овочевий сальсою. Кадр з шоу МастерШеф 8. Фото: Прес-служба

Капітанам потрібно якомога детальніше передати всі інгредієнти і кулінарні процеси своїм командам, але також важливо повторити оригінальну презентацію страви.

Кадр з шоу МастерШеф 8. Фото: Прес-служба

Хто відгадає всі фотопідказки, а хто відправиться на битву чорних фартухів, побачимо в 20:00 на каналі СТБ.

До цього ми публікували 23 випуск МастерШеф 8.