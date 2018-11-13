МастерШеф: 8 сезон 23 выпуск смотреть онлайн

Во вторник, 13 ноября, в эфире канала СТБ выйдет 23 выпуск 8 сезона шоу МастерШеф.

Смотреть МастерШеф 8 сезон 23 выпуск можно на Lite РБК-Україна.

Как говорит судья шоу МастерШеф на канале СТБ Татьяна Литвинова, каждый сезон кулинарного проекта – уникален. Ни один из них не может быть похожим на предыдущий, так как каждый раз в проекте совершенно новые участники, и именно они являются самым главным в шоу.

В каждом сезоне зрители находят для себя любимцев, но сегодняшний выпуск МастерШеф станет для них настоящим подарком. Потому что на проект вернутся самые яркие герои предыдущих лет, и все они сразятся с восьмым сезоном.

Кадр з шоу МастерШеф. Фото: Пресс-служба СТБ

Юля Морозенко, Лиза Сподобец, Витя Перехрест, Александр Белодед, тетя Валя, Наталка Петрик, Виктория Король, Карина Аванесова, Наталья Левензон, Михаил Сосновских – все эти люди снова вернулись на кухню МастерШеф.

Кадр з шоу МастерШеф. Фото: Пресс-служба СТБ

За два часа обеим командам нужно разработать меню, приготовить как можно больше блюд и установить свою ценовую политику. После готовки начнется продажа. И, естественно, победит та команда, которая заработает больше денег.

Кадр з шоу МастерШеф. Фото: Пресс-служба СТБ

У звездной команды проекта есть большое преимущество: простые прохожие уже много раз видели их в эфире. А восьмому сезону только предстоит завоевать доверие зрителей и своих клиентов.

Смогут ли кулинарные новички утереть нос бывалым участникам, увидим в 20:00 на канале СТБ.

Ранее мы публиковали 22 выпуск МастерШеф 8.