МастерШеф: 8 сезон 23 випуск дивитися онлайн

У вівторок, 13 листопада, в ефірі каналу СТБ вийде 23 випуск 8 сезону шоу МастерШеф.

Дивитися МастерШеф 8 сезон 23 випуск можна на Lite РБК-Україна.

Як каже суддя шоу МастерШеф на каналі СТБ Тетяна Литвинова, кожен сезон кулінарного проекту – унікальний. Жоден з них не може бути схожим на попередній, так як кожен раз в проекті абсолютно нові учасники, і саме вони є самим головним у шоу.

У кожному сезоні глядачі знаходять для себе улюбленців, але сьогоднішній випуск МастерШеф стане для них справжнім подарунком. Тому що на проект повернуться самі яскраві герої попередніх років, і всі вони змагатимуться з восьмим сезоном.

Кадр з шоу МастерШеф. Фото: Прес-служба СТБ

Юля Морозенко, Ліза Сподобец, Вітя Перехрест, Олександр Білодід, тьотя Валя, Наталка Петрик, Вікторія Король, Карина Аванесова, Наталія Левензон, Михайло Сосновських – всі ці люди знову повернулися на кухню МастерШеф.

Кадр з шоу МастерШеф. Фото: Прес-служба СТБ

За дві години обом командам потрібно розробити меню, приготувати якомога більше блюд і встановити свою цінову політику. Після готування розпочнеться продаж. І, звісно, переможе та команда, яка заробить більше грошей.

Кадр з шоу МастерШеф. Фото: Прес-служба СТБ

У зіркової команди проекту є велика перевага: прості перехожі вже багато раз бачили їх в ефірі. А восьмого сезону лише потрібно завоювати довіру глядачів і своїх клієнтів.

Чи зможуть кулінарні новачки утерти ніс бувалим учасникам, побачимо в 20:00 на каналі СТБ.

До цього ми публікували 22 випуск МастерШеф 8.