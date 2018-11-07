МастерШеф: 8 сезон 22 випуск дивитися онлайн

У середу, 7 листопада, в ефірі каналу СТБ вийде 22 випуск 8 сезону шоу МастерШеф.

Дивитися МастерШеф 8 сезон 22 випуск можна на Lite РБК-Україна.

Михайло Грушевський, Пава, Вова Троцький - ці та інші імена сьомого сезону МастерШеф на каналі СТБ назавжди закарбовані в історії проекту, і, звичайно, в серцях глядачів!

Сьогодні ж учасники сьомого сезону повернуться на проект. Ця новина дуже обрадує команди, адже вони теж вчилися на їх помилках і теж стали їх відданими фанатами.

Команди повинні приготувати вишукане меню з трьох закусок, трьох основних страв і трьох десертів. А нагодувати потрібно буде 17 осіб. Виходить, що кожній команді за 2,5 години потрібно приготувати 153 страви!

Кадр з шоу МастерШеф 8. Фото: Прес-служба

Червоні вирішили готувати фуагра з грушевим гелем, фаршировані бейбі-кальмари, ростбіф з малиновим соусом, фрикасе з кролика з тальятелле, яловичий медальйон з винно-вишневим соусом і полентою, стейк з тунця з аспарагусом і соєво-імбирним соусом, шоколадний чізкейк, цитрусовий шаблі бретон з апельсиновим гелем, муссовый десерт десерт "два шоколаду" з манго.

Кадр з шоу МастерШеф 8. Фото: Прес-служба

Сині придумали інше меню: мідії з сирно-вершковим соусом, фуагра з яблучним конфітюром, креветки з соусом велюте, тунець з карамелізованою спаржею і горіховим соусом, качина грудка з апельсином, яловичий медальйон з пюре з селери, лимонно-базиліковий мус, крем-дипломат з ягодами, профітролі з горіхово-шоколадним шанті.

Кадр з шоу МастерШеф 8. Фото: Прес-служба

Учасникам доведеться як слід постаратися, щоб довести: восьмий сезон ні трохи не гірше сьомого!

Хто вразить зірок сьомого сезону, а хто відправиться на битву чорних фартухів, побачимо в 20:00 на каналі СТБ.

До цього ми публікували 21 випуск МастерШеф 8.