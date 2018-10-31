МастерШеф 8 сезон 20 випуск дивитися онлайн-трансляцію можна на Lite РБК-Україна
У середу, 31 жовтня, в ефірі каналу СТБ вийде 20 випуск 8 сезону шоу МастерШеф.
Дивитися МастерШеф 8 сезон 20 випуск можна на Lite РБК-Україна.
Шоу МастерШеф " на каналі СТБ велику увагу приділяє азам кулінарії і класичними рецептами. Учасники вчать базу і до початку зйомок, і під час проекту.
Як каже суддя проекту Дмитро Горовенко, знання класики дають кухареві неймовірні можливості. Адже якщо ти знаєш, як має бути, то можеш і експериментувати, і... правильно зіпсувати страву.
У минулому ефірі ці вміння дуже стали в нагоді учасникам, адже в тому випуску МастерШеф був улюблений конкурс телеглядачів: "Кріт".
У кожній команді був таємний шкідник, кріт. Його завдання – непомітно зіпсувати страву. В такому випадку, кріт залишився в білому фартусі, а вся його команда одягла чорний. Якщо ж учасники зуміли викрити шкідника, і самі гідно приготували страву, то чорний фартух наденел тільки кріт.
У обох команд було однакове завдання: приготувати великий класичний торт "Три шоколаду". Це десерт на шоколадному бісквіті з трьома мусами з різних видів шоколаду. Кондитерське мистецтво – це уважна, тонка і іноді навіть ювелірна робота. Тим більше з завданням було важче впоратися, раз у команді був таємний шкідник.
До цього ми публікували 19 випуск МастерШеф 8.