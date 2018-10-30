МастерШеф: 8 сезон 19 выпуск смотреть онлайн

Во вторник, 30 октября, в эфире канала СТБ выйдет 19 выпуск 8 сезона шоу МастерШеф.

Смотреть МастерШеф 8 сезон 19 выпуск можно на Lite РБК-Україна.

Шоу МастерШеф на канале СТБ большое внимание уделяет азам кулинарии и классическим рецептам. Участники учат базу и до начала съемок, и во время проекта.

Как говорит судья проекта Дмитрий Горовенко, знания классики дают повару невероятные возможности. Ведь если ты знаешь, как должно быть, то можешь и экспериментировать, и… правильно испортить блюдо.

Эти умения очень пригодятся участникам, ведь в сегодняшнем выпуске МастерШеф - любимый конкурс телезрителей: Крот.

В каждой команде будет тайный вредитель, крот. Его задача – незаметно испортить блюдо. В таком случае, крот останется в белом фартуке, а вся его команда наденет черный. Если же участники сумеют разоблачить вредителя, и сами достойно приготовят блюдо, то черный фартук наденет только крот.

У обеих команд одинаковое задание: приготовить большой классический торт «Три шоколада». Это десерт на шоколадном бисквите с тремя муссами из разных видов шоколада. Кондитерское искусство – это внимательная, тонкая и иногда даже ювелирная работа. Тем более с заданием будет труднее справиться, раз в команде будет тайный вредитель.

Смогут ли команды приготовить идеальный десерт, и смогут ли кроты выполнить свою миссию, увидим сегодня в 20:00 на канале СТБ.

Ранее мы публиковали 18 выпуск МастерШеф 8.