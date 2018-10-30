МастерШеф: 8 сезон 19 випуск дивитися онлайн

У вівторок, 30 жовтня, в ефірі каналу СТБ вийде 19 випуск 8 сезону шоу МастерШеф.

Дивитися МастерШеф 8 сезон 19 випуск можна на Lite РБК-Україна.

У минулому випуску учасникам належало скласти меню, приготувати страви і обслужити гостей.

Хоча в гості прийшли лише 8 осіб, відповідальність учасників лежала колосальна. Адже вони годували суддів та їх близьких.

Ектор Хіменес-Браво прийшов разом зі своїми партнерами по ресторанам NAM і BAO, Тетяна Литвинова прийшла зі своїм чоловіком Ярославом, який є великим інвестором, а Дмитро Горовенко запросив своїх друзів і партнерів по азіатському закладу Maisatai Bar. Гості замовили страви в обох ресторанах, оцінили подачу, сервіс і концепції в цілому.

ми публікували 18 випуск МастерШеф 8.