МастерШеф: 8 сезон 17 выпуск смотреть онлайн

Во вторник, 23 октября, в эфире канала СТБ выйдет 17 выпуск 8 сезона шоу МастерШеф.

Смотреть МастерШеф 8 сезон 17 выпуск можно на Lite РБК-Україна.

Шоу МастерШеф на канале СТБ уже много лет обучает своих героев не только азам кулинарии, но и очень важным качествам для будущих профессионалов. Но шоу развивается, и с каждым годом как задания, так и знания становятся все сложнее и прогрессивнее.

"Сегодня участники с легкостью достигнут того, к чему я шел долгие годы", - говорит Эктор Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво. Фото: Пресс-служба СТБ

Впервые в истории проекта МастерШеф команды будут строить настоящий ресторан!

Судьи шоу МастерШеф 8. Фото: Пресс-служба СТБ

Этот конкурс продлится целых три дня, ведь за один день настоящий ресторан не построишь. А первый этап - заработать как можно больше денег.

Каждый из участников найдет под своей коробкой-загадкой название блюда и набор продуктов для его приготовления. Это может быть торт "Три шоколада", французский биф бургиньон, яйца по-шотландски и другие классические блюда. Если участник правильно приготовит свое блюдо, он получит от Эктора сумму денег, которая изначально указана на коробке-загадке.

Кадр из шоу МастерШеф 8. Фото: Пресс-служба СТБ

Но это не единственная возможность заработать на ресторан! Если кто-то из участников видит ошибки в приготовлении своих конкурентов, он может на них донести! И если Эктор подтвердит данную ошибку, то деньги получит доносчик, а не тот, кто готовил блюдо.

Кадр из шоу МастерШеф 8. Фото: Пресс-служба СТБ

Далее участники поделятся на две команды. А заработанные деньги они отправятся тратить на знаменитый рынок "Юность", там им нужно купить все необходимое для интерьеров своих ресторанов.

Кто заработает больше всего денег, и кто продумает лучшую концепцию ресторана, увидим в 20:00 на канале СТБ.

Ранее мы публиковали 16 выпуск МастерШеф 8.