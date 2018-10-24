МастерШеф: 8 сезон 18 випуск дивитися онлайн

У середу, 24 жовтня, в ефірі каналу СТБ вийде 18 випуск 8 сезону шоу МастерШеф.

Дивитися МастерШеф 8 сезон 18 випуск можна на Lite РБК-Україна.

У вчорашньому випуску МастерШеф " на каналі СТБ почався найдовший конкурс в історії проекту. Такого судді ще ніколи не вимагали від учасників. Команди будують власні ресторани!

Після того, як учасники заробили гроші у першому конкурсі, судді видали кожній команді план ресторану. Їм дісталися приміщення по 35 квадратних метрів. Далі команди продумали концепцію, зробили ремонт.

Кадр з шоу МастерШеф. Фото: Прес-служба СТБ

А в сьогоднішньому випуску МастерШеф їм належить скласти меню, приготувати страви і обслужити гостей.

Хоча в гості прийдуть всього 8 осіб, відповідальність учасників лежить колосальна. Адже годувати вони будуть суддів та їх близьких.

Ектор Хіменес-Браво прийде разом зі своїми партнерами по ресторанам NAM і BAO, Тетяна Литвинова приїде зі своїм чоловіком Ярославом, який є великим інвестором, а Дмитро Горовенко запросить своїх друзів і партнерів по азіатському закладу Maisatai Bar. Гості замовлять страви в обох ресторанах, оцінять подачу, сервіс і концепції в цілому.

Кадр з шоу МастерШеф. Фото: Прес-служба СТБ

Команда синіх вирішила відкрити ресторан мексиканської кухні, а червоні зупинилися на азійських концепції.

Кадр з шоу МастерШеф. Фото: Прес-служба СТБ

Команда червоних буде готувати спрінг-роли, теплий салат зі свининою, пад-тай з лососем. Сині подадуть кесаділью, такос і свинячі реберця. До речі, обидві команди вирішили готувати свою варіацію на тему чізкейку. Але це досить ризиковано, адже чізкейк - це абсолютна класика. А втручатися в канони кулінарії під силу справжнім професіоналам.

Кадр з шоу МастерШеф. Фото: Прес-служба СТБ

Як каже суддя проекту Дмитро Горовенко, щоб успішно імпровізувати, потрібно досконально вивчити основи кулінарії.

Кадр з шоу МастерШеф. Фото: Прес-служба СТБ

Чию концепцію сьогодні оцінять досвідчені ресторатори, а хто назавжди покине шоу, побачимо в 20:00 на каналі СТБ.

Кадр з шоу МастерШеф. Фото: Прес-служба СТБ

Кадр з шоу МастерШеф. Фото: Прес-служба СТБ

До цього ми публікували 17 випуск МастерШеф 8.