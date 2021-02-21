Маска 5 выпуск: какая известная украинская звезда покинула шоу

Во время голосования судьи и зрители должны были определить, кто останется в шоу и продолжит удивлять, а кто попадет в номинацию. Первым претендентом на открытие стало – Солнце. Во второй части – Коза.

Далее зрители должны были выбрать между Солнцем и Козой: кто проходит в следующий эфир, а кто снимает маску и называет свое имя. После финального голосования победу одержало Солнце. Коза проиграла в этом поединке и вынуждена была покинуть шоу, показав перед тем свое лицо.

Коза на шоу "Маска" (фото: пресс-служба шоу "Маска")

В предыдущих эфирах затейница Коза поражала своим юмором и большим диапазоном. DZIDZIO видел в ней свою куму Олю Цибульскую, а Оля Полякова была уверена, что там Нина Матвиенко. А еще звучали версии, что это могут быть солистка ансамбля "Лісапетний батальйон" Наталья Фалион, певица Алла Кудлай и телеведущая Леся Никитюк. В пятом эфире гипершоу "Маска" Коза призналась, что ей больше 30 лет, и дала еще несколько подсказок о себе.

На сцене шоу героиня исполнила зажигательную "Коломийку" Русланы. DZIDZIO отметил, что в этом образе может скрываться сама победительница Евровидения. Но Настя Каменских и Андрей Данилко убеждены, что это точно не певица. Впрочем, наибольшее количество раз детективы называли имя именно Оли Цибульской, поэтому Коза поинтересовалась, почему это они не считают Цибульскую певицей.

"Вот, она только что себя сдала! Так могла отреагировать только Цибульская. Она себя так и называет – поющая ведущая", – заявила Оля Полякова.

На самом же деле в образе Козы искусно замаскировалась психолог Наталья Холоденко. Все были поражены, что в шоу "Маска" она раскрылась еще и как певица, поэтому за кулисами журналисты поинтересовались, не планирует ли она записать дебютный альбом.

Под маской оказалась Наталья Холоденко (фото: пресс-служба шоу "Маска")

"Все возможно, почему бы нет?! Козочке еще есть, что побекать в этом мире. Я никогда профессионально не занималась вокалом, так что этот проект – эксперимент над собой, чтобы проверить, на что я способна. Скажу честно – первая паническая атака в моей жизни произошла в этом костюме. Мне раньше люди говорили, мол сердце сжимает, давление поднимается. А я не понимала этого. Но когда впервые надела эту маску, думала, что сердце остановится. Тогда я на себе почувствовала проблемы моих клиентов", – ответила Наталья Холоденко и поделилась впечатлениями от участия в шоу.