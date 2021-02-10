Настя Каменских назвала своих фаворитов в "Маске"
Поп-дива и звездный детектив шоу "Маска" Настя Каменских призналась, кто из участников является для нее самой большой загадкой и кого она видит в финале.
Об этом Каменских рассказала за кулисами шоу.
По словам певицы, есть несколько масок, которые не дают ей покоя.
"Меня мучают догадки относительно Жабеня! Потому что сначала мы были уверены, что это какая-то маленькая девочка, называли очень много имен, среди которых была Jerry Heil. А сейчас Жабеня запело мужским, причем взрослым голосом! Очень много предположений по поводу Сома, потому что мы не можем выяснить, действительно ли он говорит только на английском. А еще меня беспокоит Солнце, потому что она невероятно поет. Увидев ее выступление в последнем эфире, мы просто растерялись", - рассказала артистка на съемочной площадке канала "Украина".
Кого же видит жена Потапа в финале проекта?
"Пока рано говорить, но думаю, что это может быть Жабеня! Из всех масок мне еще очень нравится Носорог - он такой секси! А еще мне нравятся Солнце и Роза. А как круто выступил Дракон! А еще... у нас так много масок и все они очень интересные и яркие герои, так сложно выбрать кого-то одного!" - отвечает Настя.
Также она отметила: очень рада быть детективом в этом шоу.
"Я уже не раз говорила, что просто обожаю детективы. Я наблюдаю за реакцией зрителей в соцсетях - они постоянно пишут, пытаясь угадать, кто кем является. Мне нравится этот процесс - такой крутой квест!" - поделилась NK.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/)
Ранее мы рассказывали о всех участниках шоу "Маска", среди которых есть звезда мирового масштаба.
Напомним также, что недавно Настя Каменских шокировала своих поклонников новой прической, продемонстрировав дреды-косички.