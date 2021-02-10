Настя Каменских назвала своих фаворитов в "Маске"

Поп-дива и звездный детектив шоу "Маска" Настя Каменских призналась, кто из участников является для нее самой большой загадкой и кого она видит в финале.

По словам певицы, есть несколько масок, которые не дают ей покоя.

"Меня мучают догадки относительно Жабеня! Потому что сначала мы были уверены, что это какая-то маленькая девочка, называли очень много имен, среди которых была Jerry Heil. А сейчас Жабеня запело мужским, причем взрослым голосом! Очень много предположений по поводу Сома, потому что мы не можем выяснить, действительно ли он говорит только на английском. А еще меня беспокоит Солнце, потому что она невероятно поет. Увидев ее выступление в последнем эфире, мы просто растерялись", - рассказала артистка на съемочной площадке канала "Украина".

Кого же видит жена Потапа в финале проекта?

"Пока рано говорить, но думаю, что это может быть Жабеня! Из всех масок мне еще очень нравится Носорог - он такой секси! А еще мне нравятся Солнце и Роза. А как круто выступил Дракон! А еще... у нас так много масок и все они очень интересные и яркие герои, так сложно выбрать кого-то одного!" - отвечает Настя.

Также она отметила: очень рада быть детективом в этом шоу.

"Я уже не раз говорила, что просто обожаю детективы. Я наблюдаю за реакцией зрителей в соцсетях - они постоянно пишут, пытаясь угадать, кто кем является. Мне нравится этот процесс - такой крутой квест!" - поделилась NK.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/)