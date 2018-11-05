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"Квартал 95" зняв пародію на поради Супрун і пісню групи KAZKA

Lite » ТВ-шоу 05.11.2018 - 15:21
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Олена Кравець виступила в образі чиновниці

Відео: YouTube/Студія Квартал 95 Online)

Студія "Квартал 95" випустила пародію на пісню групи KAZKA "Плакала", і виконуючу обов'язки міністра охорони здоров'я Уляну Супрун. Відповідне відео опубліковане на YouTube.

На сцені в образі чиновниці виступила Олена Кравець, яка висміяла її поради і нововведення в системі охорони здоров'я. "Врятує від усіх хвороб тільки Супрун. Тільки Супрун краще за всіх знає, що болить і де свербить, і як лікувати. Реформа вас навчить, що можна манту мочить...", - співається у пісні.

&quot;Квартал 95&quot; зняв пародію на поради Супрун і пісню групи KAZKA

&quot;Квартал 95&quot; зняв пародію на поради Супрун і пісню групи KAZKAСкріншоти відео: YouTube/Студія Квартал 95 Online)

Користувачі неоднозначно сприйняли такий відеоролик: одні похвалили "Квартал 95" за гумор і кмітливість, інші, навпаки, назвали подібний жарт дурним і недоречним:

"І сміх і гріх. Добре, хоч почуття гумору у нас є";

"Олена Кравець, ви прекрасно пародуєте. Удачі вам у всьому!";

"Було б смішно, якби не так сумно";

"Квартал мене засмучує";

"Спотворили нормальну пісню";

&quot;Квартал 95&quot; зняв пародію на поради Супрун і пісню групи KAZKAСкріншоти відео: YouTube/Студія Квартал 95 Online)

Нагадаємо, що актор і комік студії "Квартал 95" вперше розповів, чому його син навчається в Москві.

До речі, в останньому випуску "95 кварталу" Зеленський розповів про своє президенство.

Також повідомлялося, що вийшов трейлер чудової комедії "Я, ти, він, вона" від студії "Квартал 95".

Відео: (РБК-Україна)

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