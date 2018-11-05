"Квартал 95" зняв пародію на поради Супрун і пісню групи KAZKA

Олена Кравець виступила в образі чиновниці
Відео: YouTube/Студія Квартал 95 Online)
Студія "Квартал 95" випустила пародію на пісню групи KAZKA "Плакала", і виконуючу обов'язки міністра охорони здоров'я Уляну Супрун. Відповідне відео опубліковане на YouTube.
На сцені в образі чиновниці виступила Олена Кравець, яка висміяла її поради і нововведення в системі охорони здоров'я. "Врятує від усіх хвороб тільки Супрун. Тільки Супрун краще за всіх знає, що болить і де свербить, і як лікувати. Реформа вас навчить, що можна манту мочить...", - співається у пісні.
Скріншоти відео: YouTube/Студія Квартал 95 Online)
Користувачі неоднозначно сприйняли такий відеоролик: одні похвалили "Квартал 95" за гумор і кмітливість, інші, навпаки, назвали подібний жарт дурним і недоречним:
"І сміх і гріх. Добре, хоч почуття гумору у нас є";
"Олена Кравець, ви прекрасно пародуєте. Удачі вам у всьому!";
"Було б смішно, якби не так сумно";
"Квартал мене засмучує";
"Спотворили нормальну пісню";
Скріншоти відео: YouTube/Студія Квартал 95 Online)
Нагадаємо, що актор і комік студії "Квартал 95" вперше розповів, чому його син навчається в Москві.
До речі, в останньому випуску "95 кварталу" Зеленський розповів про своє президенство.
Також повідомлялося, що вийшов трейлер чудової комедії "Я, ти, він, вона" від студії "Квартал 95".
Відео: (РБК-Україна)