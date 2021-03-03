Крысы-"друзья" и мужчины за ручку: топ-5 фактов об Индии, которые вас удивят

В последнем выпуске проекта "У кого больше?" Алину Мисечко и Валентина Чернявского "занесло" в Джайпур (Индия). После путешествия ведущая поделилась своими наблюдениями и впечатлениями.

1. Контрасты на каждом шагу

"Индия – страна контрастов. Именно это меня, наверное, поразило больше всего, так что вспоминаю в первую очередь, Бывает, идешь по улице и видишь свалку, а в метре от нее – какой-то дворец. Потом снова видишь жилье людей из коробок, грязь и нищету, а рядом – девятиэтажный дом, где живет только одна семья и их прислуга. Разница между бедностью и богатством настолько яркая, что сначала просто нереально поверить. Это даже шокирует", – рассказывает ведущая.

Индия (иллюстративное фото: freepik.com)

2. Друзья-крысы

"Каждый город Индии – как отдельная страна. Всюду совершенно разная атмосфера и образ жизни. Мы это почувствовали, ведь снимали в Индии два выпуска "У кого больше?" – в Мумбаи и в Джайпуре. Так вот в Мумбаи удивило то, что крысы – обычное дело. Например, я видела, как прямо на улице, спокойно опершись о стену отеля, стояла крыса на двух лапках", – признается Мисечко.

Также она вспомнила еще одну ситуацию с грызуном в помещении во время съемок одного из выпусков.

"Я попросила починить вай-фай. Он был скрыт за специальной сеткой. Когда ее открыли, оттуда аккуратненько, прямо в мой чемодан, вывалилась крыса. Работников это абсолютно не удивило. Они открыли дверь, а животное спокойно и интеллигентно побежало по коридору", – добавляет знаменитость.

Индия (иллюстративное фото: freepik.com)

3. Радужные сари

"Красота традиционных индийских сари сводит с ума. Индия чрезвычайно яркая страна. Там не встретишь на улице человека в сдержанной черной одежде, как у нас", – делится Алина.

Женщины одетые в сари (иллюстративное фото: freepik.com)

4. Искренность и позитив местных

"Очень клево, что все люди в Индии улыбаются. В Украине, бывает, в лифт зайдешь и поздороваешься, а на тебя посмотрят, как на сумасшедшего. У нас не принято дарить вот так просто незнакомцам позитив. А в Индии люди могут ни с того ни с сего подойти, познакомиться, поинтересоваться, кто ты, как у тебя дела. Они просто так улыбаются, делают комплименты, желают хорошего дня", – говорит Мисечко.

По ее мнению, особая приязнь и открытость проявляется в Индии к людям славянской внешности.

"Еще очень удивило, что местные просили дотронуться. Для них прикоснуться к человеку из Европы или дать ему подержать своего ребенка считается благословением. А еще я там почувствовала себя суперзвездой, потому что очень много местных просили сфотографироваться", – делится впечатлениями девушка.

Индия (иллюстративное фото: freepik.com)

5. "Интересная" дружба

"Удивило меня еще то, что парни в Индии ходят, держась за руки. И это там совершенно нормально. Таким образом они показывают свою истинную и крепкую мужскую дружбу. Интересна такая особенность культуры", – вспоминает ведущая.