Щури-"друзі" і чоловіки за ручку: топ-5 фактів про Індію, які вас здивують

В останньому випуску проєкту "У кого більше?" Аліну Місечко та Валентина Чернявського "занесло" в Джайпур (Індія). Після подорожі ведуча поділилася своїми спостереженнями та враженнями. Тому ловіть топ-5 цікавих фактів, які здивували Аліну.

1. Контрасти на кожному кроці

"Індія – країна контрастів. Саме це мене, напевно, вразило найбільше, тож згадую найпершим. Буває, йдеш вулицею і бачиш звалище, а за метр від нього – якийсь палац. Потім знову бачиш житло людей з коробок, бруд і злидні, а поряд – дев’ятиповерховий будинок, де живе лише одна сім’я та їхня прислуга. Різниця між бідністю та багатством настільки яскрава, що спочатку просто нереально повірити. Це навіть шокує", – розповідає ведуча.

Індія (ілюстративне фото: freepik.com)

2. Друзі-щури

"Кожне місто Індії – наче окрема країна. Усюди абсолютно різна атмосфера та спосіб життя. Ми це відчули, адже знімали в Індії два випуски "У кого більше?" – в Мумбаї та у Джайпурі. Так от у Мумбаї здивувало те, що пацюки – звична справа. Наприклад, я бачила, як просто на вулиці, спокійно обпершись об стіну готелю, стояв пацюк на двох лапках. ", – зізнається Місечко.

Також вона згадала ще одну ситуацію з пацюком в приміщенні під час зйомок одного з випусків.

"Я попросила полагодити вай-фай. Він був схований за спеціальною сіткою. Коли її відкрили, то звідти акуратненько, просто у мою валізу, вивалився пацюк. Працівників це абсолютно не здивувало. Вони відкрили двері, а тваринка спокійно та інтелігентно побігла по коридору", – додає знаменитість.

Індія (ілюстративне фото: freepik.com)

3. Райдужні сарі

"Краса традиційних індійських сарі зводить з розуму. Індія надзвичайно яскрава країна. Там не зустрінеш на вулиці людину в стриманому чорному одязі, як у нас", – ділиться Аліна.

Жінки одягнені у сарі (ілюстративне фото: freepik.com)

4. Щирість і позитив місцевих

"Дуже кльово, що всі люди в Індії усміхаються. В Україні, буває, в ліфт зайдеш і привітаєшся, то на тебе подивляться, наче на навіженого. У нас не заведено дарувати ось так просто незнайомцям позитив. А в Індії люди можуть ні з того ні з сього підійти, познайомитись, поцікавитись, хто ти, як в тебе справи. Вони просто так посміхаються, роблять компліменти, бажають гарного дня", – говорить Місечко.

На її думку, особлива приязнь і відкритість проявляється в Індії до людей слов'янської зовнішності.

"Ще дуже здивувало, що місцеві просили доторкнутись. Для них торкнутися людини з Європи чи дати їй потримати свою дитину вважається благословенням. А ще я там відчула себе суперзіркою, бо дуже багато місцевих просили сфотографуватись", – ділиться враженнями дівчина.

Індія (ілюстративне фото: freepik.com)

5. "Цікава" дружба

"Здивувало мене ще те, що хлопці в Індії ходять, тримаючись за руки. І це там абсолютно нормально. Таким чином вони показують свою щиру та міцну чоловічу дружбу. Цікава така особливість культури", – згадує ведуча.