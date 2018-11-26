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Інтрига і напруга: бекстейдж суперфіналу Танців з зірками 2018 (відео)

Lite » ТВ-шоу 26.11.2018 - 19:21

Закулісся суперфіналу Танців з зірками 2018 (відео: РБК-Україна/ Валентина Балабанова)

25 листопада відгримів суперфінал Танців з зірками 2018. Троє зіркових учасників — Леся Нікітюк, Іраклі Макацарія, Ігор Ласточкін — боролися за кубок переможця, представивши глядачам відразу по три танці. І все ж кубок дістався одній парі. Переможцями нового сезону Танців стали український гуморист Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова.

Гвоздьова підкреслила, що йшла до цієї перемоги два роки. У 2017 році її партнером виступив комік Юрій Ткач, і все ж їм не вистачило всього трохи. У цьому році удача була на її боці. Ілона дуже зворушливо звернулася до Ласточкіна, подякувавши йому за цілеспрямованість і самовіддачу.

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова під час суперфіналу Танців з зірками 2018 (фото: прес-служба)

Цікаво, що під час фінального оголошення результатів на паркеті Танців з зірками 2018 залишилося всього дві пари — Леся Нікітюк і Макс Єжов, а також Ласточкін-Гвоздьова. Тоді вся Україна затамувала подих в очікуванні відповіді на головне питання — кому ж дістанеться перемога: професіоналізму, який втілював Ласточкін, або ж народній любові, тобто Лесі Нікітюк?

Леся Нікітюк і Максим Єжов

Леся Нікітюк і Максим Єжов

Сама ж Нікітюк після програшу в Танцях підкреслила, що їй дістався головний приз — глядацьких симпатій. Телеведуча зізналася, що кожен з 14-ти ефірів був для неї як останній. Однак вона дійшла до фіналу, незважаючи на критику з усіх боків, завдяки любові і підтримці своїх шанувальників.

LITE також відвідав суперфінал Танців 2018. Нам вдалося зазирнути за лаштунки проекту і побачити, як напружено готувалися фіналісти до своїх виступів, як переживали та підтримували один одного.

В кадрі з'явилися не тільки фіналісти, але і екс-учасники Танців: Злата Огнєвіч, Руслан Сенічкін, Аніта Луценко, Мішель Андраде та інші. Всі вони прийшли привітати переможців і підтримати тих, хто програв.

Новини України Танцы со звездамиИгорь ЛасточкинИлона Гвоздева
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