Игорь Ласточкин назвал своего "победителя" на Танцах со звездами

Фото: (facebook.com/tanci1plus1)

Комик думал, что участие в шоу будет проще

Легендарное танцевальное шоу "Танцы со звездами", которое ежегодно радует зрителей новыми номерами и сюжетами, завершилось. Победу одержал известный украинский комик Игорь Ласточкин, обойдя своих конкурентов Лесю Никитюк и Иракли Макацария. После финала артист в интервью рассказал, кого считает достойным первого места, передает Elle.

Артист рассказал, почему у него была настолько яркая реакция после завершения шоу, и кому он бы отдал приз за 1-е место.

"Я стараюсь трезво оценить свои возможности. Я считал Иракли сильным танцором, достойным первого места", — сказал Ласточкин.

Фото: (facebook.com/tanci1plus1)

Со слов Игоря участие в шоу подарило ему невероятные эмоции, однако продолжать занятия танцами сейчас он не собирается:

"Заниматься регулярно танцами, наверное, не буду. Но если где-то на съемках нужно будет станцевать, я с удовольствием потренируюсь и станцую. С Илоной не договаривался. У нее сейчас, как и у меня, много дел появилось, которые мы не успевали доделать во время проекта. Уверен, сейчас все дети хотят танцевать в ее студии", — сказал он.

Комик признался, что долгие, изнуряющие репетиции и травмы пытались остановить его на пути к цели.

"Вот прямо взять и уйти не хотелось, но я не предполагал, что мне будет так тяжело. Я иногда приходил на тренировки и всем своим видом показывал, что я очень устал. А Илона продолжала идти к мечте", — поделился Игорь Ласточкин.

Фото: (facebook.com/tanci1plus1)

По словам Игоря, он обращался к своему коллеге Владимиру Зеленскому за советом, ведь тот победил в шоу 10 лет назад: "Да, я перед началом проекта интересовался, как проходили его тренировки. Было любопытно, как тренируются победители этого проекта. Но ничего необычного в них не было, они просто были долгими и частыми".

Также Ласточкин поделился, как реагирует на критику, ведь максимальное количество зрительских симпатий досталось Лесе Никитюк.

"Да, люди разное пишут: у каждого свое мнение и свои кумиры. На критику реагирую нормально, но на оскорбления могу отвечать резко. Илона эту победу точно заслужила. Она очень много сил и времени посвятила нашим тренировкам и моему танцевальному обучению. За что я ей очень благодарен", — признался комик.

Фото: (facebook.com/tanci1plus1)

Напомним, что Илона Гвоздева прокомментировала победу в Танцах со звездами 2018.

Видео: РБК-Украина