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Ігор Ластіочкін назвав свого "переможця" на Танцях з зірками

Lite » ТВ-шоу 30.11.2018 - 21:10
Ігор Ластіочкін назвав свого "переможця" на Танцях з зірками
Фото: (facebook.com/tanci1plus1)

Комік думав, що участь в шоу буде простіше

Легендарне танцювальне шоу "Танці з зірками", яке щорічно радує глядачів новими номерами та сюжетами, завершилося. Перемогу здобув відомий український комік Ігор Ласточкін, обійшовши своїх конкурентів Лесю Никитюк, Іраклі Макацарія. Після фіналу артист в інтерв'ю розповів, кого вважає гідним першого місця, передає Elle.

Артист розповів, чому у нього була настільки яскрава реакція після завершення шоу, і кому він би віддав приз за 1-е місце.

"Я намагаюся тверезо оцінити свої можливості. Я вважав Іраклі сильним танцюристом, гідним першого місця", — сказав Ластіочкін.

Ігор Ластіочкін назвав свого &quot;переможця&quot; на Танцях з зірками

Фото: (facebook.com/tanci1plus1)

Зі слів Ігоря участь у шоу подарувала йому неймовірні емоції, однак продовжувати заняття танцями зараз він не збирається.

"Регулярно займатися танцями, напевно, не буду. Але якщо десь на зйомках потрібно буде станцювати, я з задоволенням потренуюсь і станцюю. З Ілоною не домовлявся. У неї зараз, як і у мене з'явилося багато справ, які ми не встигали доробити під час проекту. Упевнений, зараз всі діти хочуть танцювати в її студії", —  сказав він.

Комік зізнався, що довгі, виснажливі репетиції і травми намагалися зупинити його на шляху до мети.

"От просто взяти і піти не хотілося, але я не припускав, що мені буде так важко. Я іноді приходив на тренування і всім своїм виглядом показував, що я дуже втомився. А Ілона продовжувала йти до мрії", — поділився комік.

Ігор Ластіочкін назвав свого &quot;переможця&quot; на Танцях з зірками

Фото: (facebook.com/tanci1plus1)

За словами Ігоря, він звертався до своєго колеги Володимира Зеленського за порадою, адже той переміг у шоу 10 років тому: "Так, я перед початком проекту цікавився, як проходили його тренування. Було цікаво, як тренуються переможці цього проекту. Але нічого незвичайного в них не було, вони просто були тривалими і частими".

Також Ластівчин поділився, як реагує на критику, адже максимальна кількість глядацьких симпатій дісталася Лесі Нікітюк.

"Так, люди різне пишуть: у кожного своя думка і свої кумири. На критику реагую нормально, але на образи можу відповідати різко. Ілона цю перемогу точно заслужила. Вона дуже багато сил і часу присвятила нашим тренувань і моєму танцювальному навчанню. За що я їй дуже вдячний", — зізнався комік.

Ігор Ластіочкін назвав свого &quot;переможця&quot; на Танцях з зірками

Фото: (facebook.com/tanci1plus1)

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова прокоментувала перемогу в Танцях з зірками 2018.

Відео: РБК-Україна

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