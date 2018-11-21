Х-фактор: правила вибування у прямих ефірах змінилися

Фото: Х-фактор (прес-служба СТБ)

Щоб не опинитися в зоні ризику, півфіналістам доведеться старатися подвійно

Вже в цю суботу, 24 листопада, на телеканалі СТБ стартують прямі ефіри 9 сезону вокального шоу Х-фактор. Тема першого ефіру – пісні про кохання. Весь тиждень кращі артисти сезону готують неймовірні постановки, щоб підкорити глядачів і членів журі, а їх шанувальники нарешті зможуть голосувати за своїх фаворитів.

Щоб не опинитися в зоні ризику, півфіналістам доведеться старатися подвійно, адже в цьому сезоні Х-фактор змінює правила вибування у прямих ефірах.

За результатами глядацького голосування, яке відкриється після виступу всіх учасників, тепер у номінацію потрапляють відразу троє з них. Вони виконають пісню "за життя", після чого судді шоу зможуть врятувати від вибування лише одного. Тобто, в кінці кожного прямого ефіру будуть вибувати відразу двоє артистів.

Телеглядачам також доведеться поквапитися, щоб врятувати від вильоту своїх улюбленців, адже тепер на голосування у них буде не 1 година, як раніше, а звичайний рекламний блок. Великої годинної перерви в цьому сезоні Х-фактора не буде. Віддати свої голоси можна за допомогою смс та у безкоштовному додатку Телепортал.

Нагадаємо, у фінальному етапі тренувального табору суддя шоу Андрій Данилко зажадав залишити у своїй команді чотирьох учасників, тому до етапу прямих ефірів Х-фактора дійшли не 12, а 13 артистів.

Категорія "30+", наставник Дмитро Шуров: Рябенко Олександр, Марк Савін, Ольга Цепкало;

Категорія "Хлопці", наставник Андрій Данилко: Іщенко Іван, Волканов Дмитро, Гарасымив Петро, Ілюха Олександр;

Категорія "Дівчата", наставник Олег Винник: Двойненко Маргарита, Полонейчик-Городнова Поліна, Жмурин Ольга;

Категорія "Колективи", наставниця Настя Каменських: Jazzforacat, Duke Time, ZBSband

Фото: учасники Х-фактор 9 (прес-служба СТБ)

Ведучий шоу - Андрій Бідняків. Ведуча онлайн-трансляції з бекстейджа - Юлія Карпова.

Раніше ми писали, як пройшов 12 випуск 9-го сезону шоу Х-фактор. Для учасників цей день був хвилюючим – їх чекало фінальне випробування, яке визначило, хто пройшов в прямі ефіри шоу, попрацює з професійною командою проекту, покаже глядачам все, на що він здатний і позмагається за звання переможця 9 сезону.

Зазначимо, що зірки Х-Фактору записали ліричну баладу.

До речі, Леся Нікітюк висловилася про перемогу в півфіналі Танців з зірками 2018.

Танці з зірками 2018 - офіційна презентація (відео: STYLER.rbc.ua)