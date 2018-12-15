Х-фактор: 9 сезон 16 выпуск смотреть онлайн

В субботу, 15 декабря, состоится четвертый прямой эфир вокального шоу Х-фактор (СТБ).

Смотрите 9 сезон 16 выпуск Х-фактор на Lite РБК-Україна.

Победитель 8 сезона вокального шоу Х-фактор на СТБ, романтический рокер Миша Панчишин в четвертом прямом эфире раскачает зал своим новым танцевальным хитом.

"На Х-факторе я приобрел новых друзей, познакомился с Вадимом Лисицей, который наставил меня на правильный творческий путь. Мы с Вадимом весь год трудились над альбомом и репертуаром, и сейчас я готов этим поделиться. Немного волнуюсь, ведь уже год я не был на этой сцене, но рад вернуться туда, где меня всегда ждут", - говорит Миша.

А участникам придется выкладываться на этом эфире в 2 раза больше, ведь они исполнят по 2 песни, одну из которых для них выбрал наставник-конкурент.

Так, Дмитрию Шурову достанется категория девочек, с которой он так хотел соревноваться в этом сезоне, но его выбор песни для Оли Жмуриной, окажется для девушки очень неожиданным. Сбылась мечта и у коллектива Duke Time – они смогут поработать с Андреем Данилко. Но судья также выбрал для ребят очень нехарактерную композицию, так что им придется несладко в подготовке номера. А Диме Волканову достался хит одного из членов жюри, и он переживает о том, чтобы достойно выступить перед автором и исполнителем песни.

Чем закончится для участников эта неделя, и помогли ли судьи ребятам из чужой категории или с помощью песни они попытаются избавиться от соперников, увидим уже в субботу, в 19:00 в прямом эфире вокального шоу Х-фактор на СТБ.

Напомним, в прошлом эфире шоу покинули двое. Теперь судейские команды выглядят так:

Категория "30+", наставник Дмитрий Шуров: Марк Савин;

Категория "Парни", наставник Андрей Данилко: Дима Волканов, Петр Гарасимов;

Категория "Девушки", наставник Олег Винник: Ольга Жмурина;

Категория "Коллективы", наставница Настя Каменских: Duke Time, ZBSband;

Ведущий шоу - Андрей Бедняков. Ведущая онлайн-трансляции с бекстейджа - Юлия Карпова. Эксклюзив из-за кулис шоу смотрите на официальной странице канала в Facebook во время рекламных блоков.

Напомним, ранее мы публиковали 14 выпуск 9 сезона шоу Х-фактор.