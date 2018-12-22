Х-фактор: 9 сезон 17 випуск дивитися онлайн

У суботу, 22 грудня, відбудеться п'ятий прямий ефір вокального шоу Х-фактор (СТБ).

Дивіться 9 сезон 17 випуск Х-фактор на Lite РБК-Україна.

Традиційно у фіналі вокального шоу Х-фактор на СТБ учасники співають в дуетах з популярними артистами та світовими зірками. 9 сезон не стане винятком, і вже в суботу вперше на українській сцені екс-солістка культових Spice Girls Мелані C, яка виконає кілька своїх хітів, один з яких разом з фіналістом шоу.

Melanie C. Фото: Прес-служба СТБ

А також на сцені Х-фактору легенда британської музики Alex Clare, і той, чиї хіти зводять з розуму - MONATIK. А четверта зірка здивує своєю появою на сцені не тільки глядачів, але й членів журі.

MONATIK. Фото: Прес-служба СТБ

Крім дуету з зіркою фіналісти виконають ще по 2 композиції, одна з якої та, з якою вони отримали "Так" від суддів на кастингах Х-фактора.

Тиждень підготовки до ефіру була дуже емоційною, адже учасники познайомили своїх наставників з рідними та близькими їм людьми. Ольга Жмурин влаштувала зустріч Олегу Віннику зі своїм чоловіком, а Діма Волканов, Марк Савін і хлопці з ZBSband представили наставників своїм мамам. Не обійшлося без смішних і зворушливих історій з дитинства та сюрпризів від суддів.

Але вже в цю суботу двоє з них покинуть проект, а глядачі дізнаються імена суперфіналістів, які на гала-концерті змагатимуться за перемогу в шоу і професійну підтримку на суму 1 мільйон гривень.

Нагадаємо, вперше за історію українського Х-фактора у фіналі у кожного із суддів шоу залишилося по одному учаснику. Тепер команди виглядають так:

Дмитро Шуров і Марк Савін, категорія "30+";

Андрій Данилко і Діма Волканов, категорія "Хлопці";

Олег Винник і Ольга Жмурин категорія "Дівчата";

Настя Каменських і ZBSband, категорія "Колективи";

Ведучий шоу - Андрій Бідняків. що Ведуть онлайн-трансляції з бекстейджа Юлія Карпова. Ексклюзив з-за лаштунків шоу дивіться на офіційній сторінці каналу у Facebook під час рекламних блоків.

Нагадаємо, раніше ми публікували 16 випуск 9 сезону шоу Х-фактор.