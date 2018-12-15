Х-фактор: 9 сезон 16 випуск дивитися онлайн

У суботу, 15 грудня, відбудеться четвертий прямий ефір вокального шоу Х-фактор (СТБ).

Дивіться 9 сезон 16 випуск Х-фактор на Lite РБК-Україна.

Переможець 8 сезону вокального шоу Х-фактор на СТБ, романтичний рокер Міша Панчишин в четвертому прямому ефірі розгойдає зал своїм новим танцювальним хітом.

"На Х-факторі я придбав нових друзів, познайомився з Вадимом Лисицею, який наставив мене на правильний творчий шлях. Ми з Вадимом весь рік працювали над альбомом і репертуаром, і зараз я готовий цим поділитися. Трохи хвилююся, адже вже рік я не був на цій сцені, але радий повернутися туди, де мене завжди чекають", - каже Міша.

А учасникам доведеться викладатися на цьому ефірі в 2 рази більше, адже вони виконають по 2 пісні, одну з яких для них вибрав наставник-конкурент.

Так, Дмитра Шурова дістанеться категорія дівчаток, з якою він так хотів змагатися в цьому сезоні, але його вибір пісні для Олі Жмуриной, виявиться для дівчини дуже несподіваним. Збулася мрія і у колективу Duke Time – вони зможуть попрацювати з Андрієм Данилком. Але суддя також вибрав для хлопців дуже нехарактерну композицію, так що їм доведеться несолодко в підготовці номера. А Дімі Волканову дістався хіт одного з членів журі, і він переживає про те, щоб гідно виступити перед автором і виконавцем пісні.

Чим закінчиться для учасників цей тиждень, і допомогли судді хлопцям з чужої категорії або за допомогою пісні вони спробують позбутися суперників, побачимо вже у суботу, о 19:00 в прямому ефірі вокального шоу Х-фактор на СТБ.

Нагадаємо, в минулому ефірі шоу залишили двоє. Тепер суддівські команди виглядають так:

Категорія "30+", наставник Дмитро Шуров: Марк Савін;

Категорія "Хлопці", наставник Андрій Данилко: Діма Волканов, Петро Гарасимів;

Категорія "Дівчата", наставник Олег Винник: Ольга Жмурин;

Категорія "Колективи", наставниця Настя Каменських: Duke Time, ZBSband;

Ведучий шоу - Андрій Бідняків. що Ведуть онлайн-трансляції з бекстейджа Юлія Карпова. Ексклюзив з-за лаштунків шоу дивіться на офіційній сторінці каналу у Facebook під час рекламних блоків.

Нагадаємо, раніше ми публікували 14 випуск 9 сезону шоу Х-фактор.