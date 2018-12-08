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Х-фактор: 9 сезон 15 випуск дивитися онлайн

Lite » ТВ-шоу 08.12.2018 - 09:12

У суботу, 8 грудня, у третьому прямому ефірі на вокальне шоу Х-фактор (СТБ) повернеться група KAZKA.

Дивіться 9 сезон 15 випуск Х-фактор на Lite РБК-Україна.

Група KAZKA стала відкриттям 8 сезону вокального шоу Х-фактор на СТБ і відразу після проекту вони підкорили світові хіт-паради, а також здобули перемогу на головній музичній премії країни М1 Music Awards у номінаціях "Прорив року" і "Хіт року". У третьому прямому ефірі 9 сезону KAZKA повернеться на Х-фактор, щоб виконати для шанувальників проекту свої хіти.

А також цей ефір виконає мрію більшості учасників, адже виступати вони будуть у супроводі симфонічного оркестру.

Х-фактор: 9 сезон 15 випуск дивитися онлайнХ-фактор: 9 сезон 15 випуск дивитися онлайн

Група KAZKA. Фото: Прес-служба СТБ

В цей вечір планують здивувати ZBSband. На цьому тижні до них на репетицію заглянув музичний продюсер шоу Вадим Лисиця, щоб допомогти з підготовкою зовсім не характерною для хлопців піснею. Такими ZBSband ще не бачив ніхто! А ось колектив Duke Time особливо нервує, оскільки на їх репетиції наставниця Настя Каменських прийняла рішення замінити пісню, тому часу на підготовку у них менше всіх. Чи вийде у Duke Time зібратися і показати на сцені хороший результат, і з ким доведеться попрощатися на цьому тижні, побачимо вже у суботу, о 19:00 в ефірі третього прямого ефіру вокального шоу "Х-фактор" на СТБ.

Нагадаємо, в минулому ефірі шоу покинули відразу троє учасників. Тепер суддівські команди виглядають так:

Категорія "30+", наставник Дмитро Шуров: Марк Савін;

Категорія "Хлопці", наставник Андрій Данилко: Ваня Іщенко, Діма Волканов, Петро Гарасимів;

Категорія "Дівчата", наставник Олег Винник: PALINA, Ольга Жмурин;

Категорія "Колективи", наставниця Настя Каменських: Duke Time, ZBSband;

Х-фактор: 9 сезон 15 випуск дивитися онлайнСуддівські команди Х-фактор 9. Фото: Прес-служба СТБ

Ведучий шоу - Андрій Бідняків. що Ведуть онлайн-трансляції з бекстейджа Юлія Карпова. Ексклюзив з-за лаштунків шоу дивіться на офіційній сторінці каналу у Facebook під час рекламних блоків.

Нагадаємо, раніше ми публікували 14 випуск 9 сезону шоу Х-фактор.

Х-фактор: 9 сезон 13 випуск дивитися онлайн Х-фактор: 9 сезон 12 випуск дивитися онлайн
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