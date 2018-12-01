Х-фактор: 9 сезон випуск 14 дивитись онлайн

У суботу, 1 грудня, у другому прямому ефірі вокального шоу Х-фактор (СТБ) повернеться MELOVIN.

Дивіться 9 сезон 14 випуск Х-фактор на Lite РБК-Україна.

В 6 сезоні MELOVIN став переможцем проекту, а потім запалив і сцену Євробачення в Лісабоні. Тепер він повертається на шоу в якості зіркового гостя.

"Я дуже радий буду знову повернутися на сцену рідного Х-фактора на сцену, з якої почався мій великий шлях, сцену, на якій мене назвали переможцем. І, звичайно, хочу підтримати учасників, які роблять перші кроки на великій сцені, тому що хто ихпоймет краще за мене?" - ділиться враженнями артист.

MELOVIN. Фото: Прес-служба СТБ

А поки учасники 9 сезону активно готуються до цього ефіру, адже їм належить дивувати несподіваними виступами, виконуючи хіти 90-х. Хто працює над мімікою під час співу, хтось над вокалом, а Олю Жмурину Олег Винник на репетиції змусив бігати. Інша учасниця категорії "дівчата" PALINA вирішила приготувати сюрприз для свого наставника – на репетицію вона прийде з дерунами...! Ще і в футболці з його зображенням. Сподобається такий сюрприз Олегу Віннику? А хлопці з ZBSband за спиною у Насті Каменських і зовсім прийдуть за порадою до іншого члена журі. Як відреагує їх наставниця?

Згідно з новими правилами, тепер у кожному ефірі проект залишають відразу 2 учасника. Тож минулої суботи Х-фактор попрощався з Олександром Рябенко та Олександром Ілюхою. Тепер суддівські команди виглядають так:

Категорія "30+", наставник Дмитро Шуров: Марк Савін, Ольга Цепкало;

Категорія "Хлопці", наставник Андрій Данилко: Ваня Іщенко, Діма Волканов, Петро Гарасимів;

Категорія "Дівчата", наставник Олег Винник: Маргарита Двойненко, PALINA, Ольга Жмурин;

Категорія "Колективи", наставниця Настя Каменських: Jazzforacat, Duke Time, ZBSband;

Ведучий шоу - Андрій Бідняків Ведуча онлайн-трансляції з бекстейджа Юлія Карпова.

Суддівські команди Х-фактор 9. Фото: Прес-служба СТБ

Дивіться вокальне шоу Х-фактор на телеканалі СТБ по суботах о 19:00. Ексклюзив з-за лаштунків шоу - на офіційній сторінціканалу у Facebook під час рекламних блоків.

Нагадаємо, раніше ми публікували 13 випуск 9 сезону шоу Х-фактор.