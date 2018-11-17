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Х-фактор: 9 сезон 12 випуск дивитися онлайн

Lite » ТВ-шоу 17.11.2018 - 11:21

В суботу, 17 листопада, судді вокального шоу Х-фактор на СТБ дізнаються, які категорії дісталися їм у цьому році. Настя Каменських з первыхдней кастингу мріяла попрацювати з хлопцями, а Дмитро Шуров сподівається, що йому дістануться колективи. Чи отримають вони бажані категорії, стане відомо вже в випуску.

Дивіться 9 сезон 12 випуск Х-фактор на Lite РБК-Україна.

А для учасників цей день буде хвилюючим – їх чекає фінальне випробування, яке визначить, хто проходить в прямі ефіри шоу, попрацює з професійною командою проекту, покаже глядачам все, на що він здатний і позмагається за звання переможця 9 сезону. На цьому етапі суддівської четвірки належить зробити доленосний вибір і назвати трійки учасників, з якими вони будуть боротися за перемогу. Цього разу на рішення суддів будуть впливати не тільки колеги, але й повний глядацький зал.

Х-фактор: 9 сезон 12 випуск дивитися онлайнСудді шоу Х-фактор. Фото: Прес-служба СТБ

"Мені б хотілося, щоб це були дійсно круті люди, які будуть збагачувати не лише собі, але і мене теж", - каже член журі Дмитро Шуров.

Х-фактор: 9 сезон 12 випуск дивитися онлайн

Х-фактор: 9 сезон 12 випуск дивитися онлайнКадр з шоу Х-фактор. Фото: Прес-служба СТБ

Зіграє на цьому етапі знаменитий EL Кравчук і відомий фабрикант Марк Савін. Але хто з них пройде далі, коли залишиться тільки одне місце на двох?

Х-фактор: 9 сезон 12 випуск дивитися онлайн

Х-фактор: 9 сезон 12 випуск дивитися онлайнКадр з шоу Х-фактор. Фото: Прес-служба СТБ

Суддям належить зробити нелегкий вибір: Настю Каменських це доведе до сліз, а Андрій Данилко вимагатиме змінити правила шоу.

"Такого не було ні на одному сезоні", - прокоментує Андрій Михайлович.

Х-фактор: 9 сезон 12 випуск дивитися онлайнКадр з шоу Х-фактор. Фото: Прес-служба СТБ

Хто ж увійде до ТОП-12, а хто піде за крок до тріумфу, побачимо вже у суботу о 19:00 в ефірі заключного етапу відбору у прямі ефіри вокального шоу Х-фактор на СТБ.

Судді шоу: Настя Каменських, Олег Винник, Андрій Данилко, Дмитро Шуров

Ведучий: Андрій Бідняків

Нагадаємо, раніше ми публікували 11 випуск 9 сезону шоу Х-фактор.

Новини України шоух-фактор
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