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Х-фактор: 9 сезон 11 випуск дивитися онлайн

Lite » ТВ-шоу 10.11.2018 - 09:24

У суботу, 10 листопада, на вокальному шоу Х-фактор стартує тренувальний табір, який змусить учасників, які отримали "так" на кастингах, діяти на межі своїх можливостей, щоб довести, що вони гідні виступати в прямих ефірах в команді одного з зоряний суддів.

Дивіться 9 сезон 9 випуск Х-фактор на Lite РБК-Україна.

Перший конкурс, який їм належить пройти, називається "30 секунд". Саме за півхвилини виконавці повинні заспівати уривок з пісні, в якому показати себе з виграшною боку. Хтось спробує зробити ставку на емоції, інші – показати свій вокал. А один з учасників - Щерба, який запам'ятався на кастингах своєю скандальністю, підготувався завчасно і спеціально до тренувального табору схуд на 15 кілограмів. Чи допоможе це хлопцеві?

Х-фактор: 9 сезон 11 випуск дивитися онлайнХ-фактор: 9 сезон 11 випуск дивитися онлайнКадр з шоу Х-фактор

Одразу ж після виступу судді оголосять, хто пройде в наступний тур, а хто покине проект назавжди. Члени журі будуть нещадні, адже на цьому етапі з мрією Х розпрощаються близько 100 учасників!

Але успішне проходження цього випробування – ще не привід полегшено выходнуть, адже далі конкурсантів чекає не менш підступне завдання –необхідно заспівати пісню, яку для них виберуть конкуренти. І більшість виявляться не готовими битися чесно.

Х-фактор: 9 сезон 11 випуск дивитися онлайн

Х-фактор: 9 сезон 11 випуск дивитися онлайнКадр з шоу Х-фактор

"Я хочу їй вибрати таку пісню, щоб вона не відповідала їй", - говорить один з учасників.

"Треба брати хитрістю, харизмою і забороненими методами", - коментує інший.

За підсумками цього випробування в шоу повинне залишитися всього 24 кращих. Хто з учасників успішно подолає всі змагання і отримає шанс виступити в прямих ефірах, побачимо вже у суботу о 19:00 в ефірі вокального шоу «Х-фактор» на СТБ.

Судді шоу: Настя Каменських, Олег Винник, Андрій Данилко, Дмитро Шуров

Ведучий: Андрій Бідняків

Х-фактор: 9 сезон 11 випуск дивитися онлайнХ-фактор: 9 сезон 11 випуск дивитися онлайнКадр з шоу Х-фактор

Нагадаємо, раніше ми публікували 10 випуск 9 сезону шоу Х-фактор.

Новини України Андрій ДанилкоНастя Каменськихшоух-фактордмитрий шуровОлег Винник
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