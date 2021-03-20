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Горячий поцелуй и массовый уход участниц: чем удивил третий выпуск "Холостяка-11"

Новина українською → Суббота 20 марта 2021 09:46
Горячий поцелуй и массовый уход участниц: чем удивил третий выпуск "Холостяка-11" "Холостяк" Михаил Заливако (фото: facebook.com/TheBachelorUa)
Автор: Владимир Костырин

Третий выпуск реалити "Холостяк-11" удивил зрителей первым страстным поцелуем, уходом из проекта сразу нескольких участниц, а также решением главного героя Михаила Заливако объединить два дома с девушками в один.

Проект по итогам 3-го выпуска покинули, по инициативе "Холостяка", Юлия, Алла, Алиса, Надин, Ольга и Кристина.

Кроме того, Адель и Лола решили уйти сами, причем первой о своем желании прекратить участие заявила звезда фильмов для взрослых - Анастасия Распутина (она же экс-порноактриса Адель Асанти) призналась, что не чувствует себя комфортно на проекте.

Теперь в романтическом шоу количество участниц, которые борются за сердце бизнесмена из Харькова, сократилось до 12.

Горячий поцелуй и массовый уход участниц: чем удивил третий выпуск &quot;Холостяка-11&quot;

В "Холостяке-11" осталось 12 участниц после третьего выпуска (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Заливако в третьем выпуске реалити поцеловался с участницей Юлией, причем это был далеко не тот чмок, как в первом эфире с Анной Гузеевой после стрельбы из лука.

В этот раз поцелуй был страстным, и не одним. Это произошло во время личного разговора "Холостяка" с девушкой после церемонии чаепития в комнате на диване.

Горячий поцелуй и массовый уход участниц: чем удивил третий выпуск &quot;Холостяка-11&quot;

На 3-м выпуске "Холостяк-11" состоялся горячий поцелуй (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Также Юлия получила розу.

Добавим, что Заливако в нынешнем выпуске реалити пытался помирить художницу Олю и дизайнера интерьеров Юлию, которые повздорили еще в начале проекта. Для этого "Холостяк" пригласил девушек в ресторан, причем не за столик, а прямо на кухню.

Во время приготовления блюд и общения он заметил у Ольги татуировку на руке со словом "элитка", что вызвало у Михаила неоднозначные ассоциации... Такая кулинария закончилась тем, что девушка покинула проект.

Ранее сообщалось, что участница "Холостяка" трогательно высказалась о своем первом поцелуе с Заливако.

Также мы писали о том, что недавно звезда фильмов 18+ Адель призналась, как ''Холостяк'' отреагировал на ее профессию.

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