Горячий поцелуй и массовый уход участниц: чем удивил третий выпуск "Холостяка-11"

Третий выпуск реалити "Холостяк-11" удивил зрителей первым страстным поцелуем, уходом из проекта сразу нескольких участниц, а также решением главного героя Михаила Заливако объединить два дома с девушками в один.

Кроме того, Адель и Лола решили уйти сами, причем первой о своем желании прекратить участие заявила звезда фильмов для взрослых - Анастасия Распутина (она же экс-порноактриса Адель Асанти) призналась, что не чувствует себя комфортно на проекте.

Теперь в романтическом шоу количество участниц, которые борются за сердце бизнесмена из Харькова, сократилось до 12.

В "Холостяке-11" осталось 12 участниц после третьего выпуска (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Заливако в третьем выпуске реалити поцеловался с участницей Юлией, причем это был далеко не тот чмок, как в первом эфире с Анной Гузеевой после стрельбы из лука.

В этот раз поцелуй был страстным, и не одним. Это произошло во время личного разговора "Холостяка" с девушкой после церемонии чаепития в комнате на диване.

На 3-м выпуске "Холостяк-11" состоялся горячий поцелуй (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Также Юлия получила розу.

Добавим, что Заливако в нынешнем выпуске реалити пытался помирить художницу Олю и дизайнера интерьеров Юлию, которые повздорили еще в начале проекта. Для этого "Холостяк" пригласил девушек в ресторан, причем не за столик, а прямо на кухню.

Во время приготовления блюд и общения он заметил у Ольги татуировку на руке со словом "элитка", что вызвало у Михаила неоднозначные ассоциации... Такая кулинария закончилась тем, что девушка покинула проект.