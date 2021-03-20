Гарячий поцілунок і масовий відхід учасниць: чим здивував третій випуск "Холостяка-11"
Третій випуск реаліті "Холостяк-11" здивував глядачів першим пристрасним поцілунком, відходом з проекту відразу кількох учасниць, а також рішенням головного героя Михайла Заливака об'єднати два будинки з дівчатами в один.
Проект за підсумками 3-го випуску покинули, за ініціативою "Холостяка", Юлія, Алла, Аліса, Надін, Ольга та Христина.
Крім того, Адель і Лола вирішили піти самі, причому першою про своє бажання припинити участь заявила зірка фільмів для дорослих - Анастасія Распутіна (вона ж екс-порноактриса Адель Асанті) зізналася, що не відчуває себе комфортно на проекті.
Тепер у романтичному шоу кількість учасниць, які борються за серце бізнесмена з Харкова, скоротилася до 12.
У "Холостяку-11" залишилося 12 учасниць після третього випуску (фото: facebook.com/TheBachelorUa)
Заливако у третьому випуску реаліті поцілувався з учасницею Юлією, причому це був далеко не той чмок, як у першому ефірі з Анною Гузєєвою після стрільби з лука.
Цього разу поцілунок був пристрасним, і не одним. Це сталося під час особистої розмови "Холостяка" з дівчиною після церемонії чаювання в кімнаті на дивані.
На 3-му випуску "Холостяк-11" відбувся гарячий поцілунок (фото: facebook.com/TheBachelorUa)
Також Юлія отримала троянду.
Додамо, що Заливако у нинішньому випуску реаліті намагався помирити художницю Олю і дизайнерку інтер'єрів Юлію, які посварилися ще на початку проекту. Для цього "Холостяк" запросив дівчат до ресторану, причому не за столик, а прямо на кухню.
Під час приготування страв і спілкування він помітив у Ольги татуювання на руці зі словом "елітка", що викликало у Михайла неоднозначні асоціації... Така кулінарія закінчилася тим, що дівчина покинула проект.
Раніше повідомлялося, що учасниця "Холостяка" зворушливо висловилася про свій перший поцілунок із Заливаком.
Також ми писали про те, що нещодавно зірка фільмів 18+ Адель зізналася, як ''Холостяк'' відреагував на її професію.