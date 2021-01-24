"Голос країни": как прошел первый эфир 11 сезона шоу

Сегодня, 24 января, стартовал одиннадцатый сезон вокального шоу "Голос країни", который транслирует телеканал "1+1". При этом тренеры шоу уже назвали его самым стильным среди остальных.
Тина Кароль, Дима Монатик, Олег Винник и Надя Дорофеева с помощью слепых прослушиваний выбирали певцов и певиц в свою команду.
Первой на сцену обновленного шоу "Голос країни. Перезавантаження" вышла Ирина Эбралидзе. Девушка пришла на главную вокальную сцену, чтобы спеть для своей мамы, которой больше нет в живых. Она смогла поразить тренеров своим исполнением песни "No Time To Die" певицы Billie Eilish.
К Ирине развернулись все тренеры, но участница хочет продолжать путь на проекте в команде Дорофеевой.
Ирина Эбралидзе - "No Time To Die" (видео: YouTube)
Далее на сцену поднялся парень из Черновцов Тема Паучек, который удивил всех необычным исполнением песни "Гуцулка Ксеня". Он попал в команду Димы Монатика.
Тема Паучек - "Гуцулка Ксеня" (видео: YouTube)
Следующий, кто восхитил тренеров стал рокер Андрей Кудинов, который спел песню "Aerials" группы System of a down. Парень работал программистом и играл с группой рок-хиты. К нему повернулись все тренеры, но он выбрал команду Олега Винника.
Андрей Кудинов - "Aerials" (видео: YouTube)
Поющий психолог Хоменко Владимир исполнил песню "Call Out My Name" певца The Weeknd и покорил сразу трех тренеров. Он решил продолжать шоу в команде Димы Монатика.
Хоменко Владимир - "Call Out My Name" (видео: YouTube)
Юлия Витранюк пришла на "Голос" чтобы популяризировать украинский фольклор и возвеличить украинскую песню. Она выбрала песню "Шо з-под дуба" группы ДахаБраха и попала в команду Тины Кароль.
Юлия Витранюк "Шо з-под дуба" (видео: YouTube)
У Левашевой Алены есть собственный проект под названием Garna. На "Голосе" девушка хочет показать себя, как личность. Она спела песню "Earth Song" Майкла Джексона. Все тренеры развернулись к ней, но девушка выбрала Дорофееву.
Алена Левашева - "Earth Song" (видео: YouTube)
Бывший участник группы "Сальто назад" Саша Таб пришел на проект, чтобы перезагрузить себя и свое творчество. Он исполнил "О, мамо" группы "Сальто назад" и попал в команду Монатика.
Саша Таб - "О, мамо" (видео: YouTube)
Напомним, Надя Дорофеева рассказала о съемках "Голоса країни" и заинтриговала фото с площадки.
Ранее Зибров и Огневич в забавном флешмобе "поиздевались" над хитом Винника.