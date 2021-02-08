Голос країни 2021: Тину Кароль довели до слез в прямом эфире

Тина Кароль расплакалась во время прямого эфира шоу " Голос країни " из-за участницы Сауле Жумабековой. Девушка выступила на проекте с песней "Я все еще люблю", которую Кароль посвятила своему покойному мужу Евгению Огиру.

Сауле Жумабекова поет с детства и мечтала попасть именно в команду Тины Кароль. Она специально выбрала песню украинской звезды.

"Я определенно благодарю за выбор этой песни, она очень сложная для меня. Это сложная страница в моей жизни. Дай Бог, чтобы крайняя", - сказала Кароль юной певице и со слезами на глазах попросила Сауле спеть вместе. Она отметила, что если сейчас этого не сделает, то потом будет сильно плакать.

Тина Кароль вместе с Сауле чувственно исполнила припев и это исполнение довело до слез еще одну наставницу шоу - Надю Дорофееву.

Стоит отметить, что Сауле Жумабекова после "слепых" прослушиваний выбрала Тину Кароль своей наставницей, а украинская артистка пообещала, что не подведет свою ученицу.

Тину Кароль довели до слез на шоу "Голос країни"