ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Голос країни 2021: Тину Кароль довели до слез в прямом эфире

Новина українською → Понедельник 08 февраля 2021 15:34
Голос країни 2021: Тину Кароль довели до слез в прямом эфире Тина Кароль (Фото: facebook.com/tina.karol)
Автор: Анна Шиканова

Тина Кароль расплакалась во время прямого эфира шоу "Голос країни" из-за участницы Сауле Жумабековой. Девушка выступила на проекте с песней "Я все еще люблю", которую Кароль посвятила своему покойному мужу Евгению Огиру.

Видео, на котором Тина Кароль расчувствовалась на шоу "Голос країни" разместили на YouTube-канале.

Сауле Жумабекова поет с детства и мечтала попасть именно в команду Тины Кароль. Она специально выбрала песню украинской звезды.

"Я определенно благодарю за выбор этой песни, она очень сложная для меня. Это сложная страница в моей жизни. Дай Бог, чтобы крайняя", - сказала Кароль юной певице и со слезами на глазах попросила Сауле спеть вместе. Она отметила, что если сейчас этого не сделает, то потом будет сильно плакать.

Тина Кароль вместе с Сауле чувственно исполнила припев и это исполнение довело до слез еще одну наставницу шоу - Надю Дорофееву.

Стоит отметить, что Сауле Жумабекова после "слепых" прослушиваний выбрала Тину Кароль своей наставницей, а украинская артистка пообещала, что не подведет свою ученицу.

Тину Кароль довели до слез на шоу "Голос країни"

Напомним, ранее мы писали о том, что соперница Монатика по Х-Фактору триумфально вернулась на сцену.

А также рассказывали о том, что Андрей Данилко сделал откровенное признание и пообещал, что обязательно обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ТВ-шоу Голос країни Тина Кароль
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Twitter признал Крым российским, поддержав терроризм: разгорается большой скандал
Twitter признал Крым российским, поддержав терроризм: разгорается большой скандал