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Голос країни 2021: Тіну Кароль довели до сліз в прямому ефірі

Новость на русском → Понеділок 08 лютого 2021 15:34
Голос країни 2021: Тіну Кароль довели до сліз в прямому ефірі Тіна Кароль (Фото: facebook.com/tina.karol)
Автор: Анна Шиканова

Тіна Кароль розплакалася під час прямого ефіру шоу "Голос країни" через учасницю Саулі Жумабекову. Дівчина виступила на проєкті з піснею "Я все ще люблю", яку Кароль присвятила своєму покійному чоловікові Євгену Огіру.

Відео, на якому Тіна Кароль розчулилася на шоу "Голос країни" розмістили на YouTube-каналі.

Сауле Жумабекова співає з дитинства й мріяла потрапити саме в команду Тіни Кароль. Вона спеціально вибрала пісню української зірки.

"Я безумовно дякую за вибір цієї пісні, вона дуже складна для мене. Це складна сторінка в моєму житті. Дай Боже, щоб крайня", - сказала Кароль юній співачці та зі сльозами на очах попросила заспівати разом з Сауле. Вона зазначила, що якщо зараз цього не зробить, то потім буде сильно плакати.

Тіна Кароль разом з Сауле чуттєво виконала приспів і це виконання довело до сліз ще одну наставницю шоу - Надю Дорофєєву.

Варто відзначити, що Саулі Жумабекова після "сліпих" прослуховувань обрала Тіну Кароль своєю наставницею, а українська артистка пообіцяла, що не підведе свою ученицю.

Тіну Кароль довели до сліз на шоу "Голос країни"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що суперниця Монатіка по Х-Фактору тріумфально повернулася на сцену.

А також розповідали про те, що Андрій Данилко зробив відверте зізнання і пообіцяв обов'язково звернутися до лікаря.

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