Голос країни 2021: Тіну Кароль довели до сліз в прямому ефірі

Тіна Кароль розплакалася під час прямого ефіру шоу " Голос країни " через учасницю Саулі Жумабекову. Дівчина виступила на проєкті з піснею "Я все ще люблю", яку Кароль присвятила своєму покійному чоловікові Євгену Огіру.

Відео, на якому Тіна Кароль розчулилася на шоу "Голос країни" розмістили на YouTube -каналі.

Сауле Жумабекова співає з дитинства й мріяла потрапити саме в команду Тіни Кароль. Вона спеціально вибрала пісню української зірки.

"Я безумовно дякую за вибір цієї пісні, вона дуже складна для мене. Це складна сторінка в моєму житті. Дай Боже, щоб крайня", - сказала Кароль юній співачці та зі сльозами на очах попросила заспівати разом з Сауле. Вона зазначила, що якщо зараз цього не зробить, то потім буде сильно плакати.

Тіна Кароль разом з Сауле чуттєво виконала приспів і це виконання довело до сліз ще одну наставницю шоу - Надю Дорофєєву.

Варто відзначити, що Саулі Жумабекова після "сліпих" прослуховувань обрала Тіну Кароль своєю наставницею, а українська артистка пообіцяла, що не підведе свою ученицю.

Тіну Кароль довели до сліз на шоу "Голос країни"