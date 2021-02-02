Евровидение 2021: в Украине выбрали новую песню для конкурса

На Евровидение 2021 Украину будет представлять фольклорная группа Go_A, которая выиграла Национальный отбор на престижный международный песенный конкурс еще в 2020-м, однако мероприятие были вынуждены перенести на год из-за пандемии коронавируса.

Претерпели изменений не только сроки проведения Евровидения, но и композиции, с которыми артисты отправятся на конкурс. Так, Go_A вместо песни "Solovey" покажет другой трек. Об этом заявили организаторы Нацотбора на странице в Instagram.

Дело в том, что необходимость изменить песню участников диктуют новые правила Евровидения, обновленные в связи с отменой конкурса в прошлом году.

Видео: Группа Go_A должна была выступать на отмененном Евровидении с песней "Solovey"

В Украине выбирали другую композицию Go_A для участия в конкурсе члены жюри в составе артистки и победительницы Евровидения в 2016 году Джамалы, лидера группы The Maneken Евгения Филатова, продюсера Руслана Квинты и членов правления Общественного вещания Ярослава Лодыгина и Дмитрия Хоркина. После совещаний и обсуждений 1 февраля они остановились на одной из трех предложенных группой песен.

В настоящее время название произведения держат в секрете - об этом украинцы узнают только в марте.

"Группа представил три песни, но какой будет конкурсная композиция - услышим в марте. Интересно, похожа она на "Solovey"?" - говорится в сообщении.

Видео: Музыканты группы Go_A высказались об участии в конкурсе Евровидение

Напомним, что Евровидение 2021 проведут в Роттердаме в Нидерландах: полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, а финал будет 22 мая.

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