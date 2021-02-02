ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Євробачення 2021: в Україні обрали нову пісню для конкурсу

Автор: Володимир Костирін

На Євробачення 2021 Україну представлятиме фольклорний гурт Go_A, який виграв Національний відбір на престижний міжнародний пісенний конкурс ще в 2020-му, проте захід були вимушені перенести на рік через пандемії коронавірусу.

Зазнали змін не лише строки проведення Євробачення, але і композиції, з якими артисти поїдуть на конкурс. Так, Go_A замість пісні "Solovey" покаже інший трек. Про це заявили організатори Нацвідбору на сторінці в Instagram.

Річ у тім, що необхідність змінити пісню учасників диктують нові правила Євробачення, оновлені у зв'язку зі скасуванням конкурсу торік.

Відео: Гурт Go_A мав виступати на скасованому Євробаченні з піснею "Solovey"

В Україні обирали іншу композицію Go_A для участі в конкурсі члени журі у складі артистки і переможниці Євробачення в 2016 році Джамали, лідера гурту The Maneken Євгена Філатова, продюсера Руслана Квінти та членів правління Громадського мовлення Ярослава Лодигіна і Дмитра Хоркіна. Після нарад та обговорень 1 лютого вони зупинилися на одній з трьох запропонованих гуртом пісень.

Нині назву твору тримають в секреті - про це українці дізнаються тільки в березні.

Популярні новини

"Гурт представив три пісні, але якою буде конкурсна композиція – почуємо у березні. Цікаво, чи схожа вона на "Solovey"?" - йдеться в повідомленні.

Відео: Музиканти гурту Go_A висловилися про участь у конкурсі Євробачення

Нагадаємо, що Євробачення 2021 проведуть у Роттердамі в Нідерландах: півфінали відбудуться 18 та 20 травня, а фінал буде 22 травня.

Раніше ми розповідали про всіх умови та сценарії, як пройде Євробачення 2021.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України конкурсЄвробаченняGO_A