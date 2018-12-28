"Це були 2 непростих роки": Микола Тищенко пішов з "Ревізора"

Фото: Микола Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Ведучий пообіцяв зустріч з телеглядачами в нових проектах

Відомий український ведучий і ресторатор Микола Тищенко, який розкрив таємниці зустрічі Нового року, здивував шанувальників несподіваною заявою. На своїй сторінці в Instagram він повідомив, що після двох років роботи в проекті "Ревізор" він прийняв рішення не продовжувати контракт.

За словами Тищенка, він виконав всі поставлені перед собою завдання в цьому шоу і дуже вдячний за народне визнання і любов до проекту. Хоча і зазначив, що ці два роки були непростими.

"Дорогі мої! Улюблені українці! Я об'їхав з Ревізором десятки міст України! Поруч зі мною була найкраща команда! Ревізор для мене був не просто проектом, я прожив два роки у відрядженнях в боротьбі за якість і гідний сервіс для українців! Я дізнався сотні історій, намагався допомогти, підказати! Я бачив з яким теплом зустрічають нашу команду в кожному місті прості жителі! Годинами ми не могли виїхати, я хотів поспілкуватися з кожним з вас Мені приємно, що люди прозвали мене народним Ревізором. Це були 2 непростих роки! Я вперше працював не в затишній студії з особистим асистентом, ми робили по 3-4 локації в день, все увійшло в ефір, все було чесно і справедливо!" - написав Микола.

Фото: (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Він також пообіцяв, що глядачі побачать його на екранах вже в нових проектах.

"Я отримав найвищу нагороду, про яку тільки може мріяти кожен телеведучий...Телетріумф! Навіть не віриться! 16 років телевізійної кар'єри і саме з Ревізором мене удостоїли такої нагороди! Термін мого контракту закінчився! Ми відзняли 2 сезону! 2 дуже сильних сезону! Ми б'єм рекорди всіх переглядів в YouTube, збираємо мільйони глядачів!!! МИ перевірили ті заклади, які ніколи раніше не пускали ні одного журналіста! Показав вам свій підхід до ведення бізнесу, показав свою планку! Зробив все, щоб покращувати сервіс в УкраїніНа жаль, мною було прийнято рішення не продовжувати контракт. Але запевняю тебе, мій глядач, зовсім скоро ми побачимося в нових проектах! Спасибі за любов і рейтинги! Ваш Микола Тищенко!" - підсумував ведучий.

Фото: (прес-служба Нового каналу)

Відзначимо, що в якості ведучого Микола Тищенко провів два сезони – #сезонпрофі і "сезон лакшері". Хоча спочатку, як зазначає команда проекту, з найвідомішим ресторатором країни планували знімати тільки один сезон.

"На кастингу ми відразу ж зрозуміли, що "Ревізор" з Миколою стане вибухом, феєрверком в ефірі Нового каналу, – розповідає Ганна Жижа, шеф-редактор і співведуча реаліті. – Так і сталося! Ми розуміли, що Микола – ресторатор, у якого, крім постійних відряджень, є безліч інших справ. І він не зможе віддаватися нам кілька сезонів. Тому з самого початку планували робити один спецсезон з Миколою – #сезонпрофі. Але він пройшов настільки круто, яскраво та феєрично, що ми вирішили продовжити. Другий сезон із Тищенко став для нас шикарним бонусом. Він – крутий профі, успішний ресторатор, турботливий друг і абсолютно командний гравець. Знімальній групі проекту завжди щастило з вибором провідних, тому що кожен з них – яскрава особистість".

Фото: Микола Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Команда "Ревізора" вже почала перші етапи кастингу нового ведучого. Вихід 10-го, ювілейного сезону соціально реаліті "Ревізор" планується восени 2019 року на Новому каналі.

Нагадаємо, раніше Микола Тищенко поділився новорічним курйозом. За словами ведучого, одного разу він не зміг приховати від сина, що грає для нього роль Діда Мороза. При цьому ресторатора видала одна, здавалося б, незначна деталь в образі.

Ми також повідомляли, що ведучі популярного тревел-шоу "Орел і Решка" оголосили про фіналі проекту. Сезон "Перезавантаження" розпочався в 2017 році. Його вели Анастасія Ивлеева, Антон Птушкін і Овсій Ковальов.