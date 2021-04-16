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Экс-жена Богдана откровенно высказалась об отношениях с политиком и развеяла мифы

Автор: Владимир Костырин

Участница реалити "Холостяк-11" Анна Богдан, бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, откровенно высказалась об отношениях с политиком, о браке, и раскрыла причину развода.

Об этом 28-летняя девушка рассказала в пост-шоу "Как выйти замуж" на телеканале СТБ.

Так, Анна решила расставить все точки над "і" в многочисленных домыслах, а также развеяла мифы:

  • о кратковременном браке,
  • что якобы была просто любовницей, а не женой,
  • будто разбила семью,
  • или что просто встречались, а она себе приписала замужество,
  • а также что никогда не была его женой.

"Что только мне не приписывали", - признается девушка, которая сейчас борется за сердце главного героя романтического проекта "Холостяк" Михаила Заливако, в своем Instagram.

После выхода передачи Аня также высказала надежду, что теперь у общественности будет меньше к ней "вопросов, претензий и презрения".

Так, она рассказала, что рассталась с бывшим мужем Андреем Богданом из-за его большой ревности. По ее словам, адвокат и политик даже запрещал ей выходить на работу. И вот девушка просто не выдержала таких отношений.

"У меня небольшая чаша терпения. Терпеть я не умею", - сказала участница шоу "Холостяк".

Участница шоу "Холостяк-11" Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Она также призналась, что решение о расторжении брака далось ей тяжело, ведь Аня действительно любила супруга.

Девушка рассказала, что при первом знакомстве с Андреем Богданом он вначале ей совершенно не понравился, но уже через несколько встреч мнение о политике она поменяла.

Сразу после официального развода в 2019-м закончились и их романтические отношения.

"В Киеве мы расписывались, это было 3 сентября. Я так рыдала, я не видела ничего", - призналась Анна.

Участница "Холостяка" Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Напомним, что на 6 неделе проекта "Холостяк-11" Заливако пригласил Аню Богдан на индивидуальное свидание, которое оказалось экстремальным, и закончилось горячим поцелуем.

Видео: на шоу "Холостяк-11" Михаил Заливако поцеловал участницу реалити Анну Богдан

Ранее сообщалось, что экс-жена Богдана на "Холостяке" раскрыла недостатки своей профессии.

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Новости Украины Холостяктв-шоуАндрей Богдан
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