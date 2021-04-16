RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Екс-дружина Богдана відверто висловилася про стосунки з політиком і розвіяла міфи

Автор: Володимир Костирін

Учасниця реаліті "Холостяк-11" Анна Богдан, колишня дружина екс-голови Офісу президента Андрія Богдана, відверто висловилася про стосунки з політиком, про шлюб, і розкрила причину розлучення.

Про це 28-річна дівчина розповіла в пост-шоу "Як вийти заміж" на телеканалі СТБ.

Так, Анна вирішила розставити всі крапки над "і" у численних домислах, а також розвіяла міфи:

  • про короткочасний шлюб,
  • що нібито була просто коханкою, а не дружиною,
  • начебто розбила сім'ю,
  • що просто зустрічалися, а вона собі приписала заміжжя,
  • а також що ніколи не була його дружиною.

"Що тільки мені не приписували", - зізнається дівчина, яка зараз бореться за серце головного героя романтичного проекту "Холостяк" Михайла Заливака, у своєму Instagram.

Після виходу передачі Аня також висловила надію, що тепер у громадськості буде менше до неї "запитань, претензій і презирства".

Так, вона розповіла, що розлучилася з колишнім чоловіком Андрієм Богданом через його великі ревнощі. За її словами, адвокат і політик навіть забороняв їй виходити на роботу. І ось дівчина просто не витримала таких стосунків.

"У мене невелика чаша терпіння. Терпіти я не вмію", - сказала учасниця шоу "Холостяк".

Учасниця шоу "Холостяк-11" Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Вона також зізналася, що рішення про розірвання шлюбу далося їй важко, адже Аня дійсно любила чоловіка.

Дівчина розповіла, що при першому знайомстві з Андрієм Богданом він спочатку їй зовсім не сподобався, але вже через кілька зустрічей думку про політику вона змінила.

Відразу після офіційного розлучення в 2019-му закінчилися й їх романтичні стосунки.

"У Києві ми розписувалися, це було 3 вересня. Я так ридала, я не бачила нічого", - зізналася Анна.

Учасниця "Холостяка" Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Нагадаємо, що на 6 тижні проекту "Холостяк-11" Заливако запросив Аню Богдан на індивідуальне побачення, яке виявилося екстремальним, і закінчилося гарячим поцілунком.

Відео: на шоу "Холостяк-11" Михайло Заливако поцілував учасницю реаліті Анну Богдан

Раніше повідомлялося, що екс-дружина Богдана "Холостяку" розкрила недоліки своєї професії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Холостяктв-шоуАндрій Богдан
Читайте також
Екс-"Холостяк" Іраклі Макацарія розсекретив свою обраницю: любов мого життя
Не змогла бути холодною: учасниця "Холостяк 11" зізналася, чому покинула шоу
Прогноз погоди