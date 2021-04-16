Екс-дружина Богдана відверто висловилася про стосунки з політиком і розвіяла міфи

Так, Анна вирішила розставити всі крапки над "і" у численних домислах, а також розвіяла міфи:

про короткочасний шлюб,

що нібито була просто коханкою, а не дружиною,

начебто розбила сім'ю,

що просто зустрічалися, а вона собі приписала заміжжя,

а також що ніколи не була його дружиною.

"Що тільки мені не приписували", - зізнається дівчина, яка зараз бореться за серце головного героя романтичного проекту "Холостяк" Михайла Заливака, у своєму Instagram.

Після виходу передачі Аня також висловила надію, що тепер у громадськості буде менше до неї "запитань, претензій і презирства".

Так, вона розповіла, що розлучилася з колишнім чоловіком Андрієм Богданом через його великі ревнощі. За її словами, адвокат і політик навіть забороняв їй виходити на роботу. І ось дівчина просто не витримала таких стосунків.

"У мене невелика чаша терпіння. Терпіти я не вмію", - сказала учасниця шоу "Холостяк".

Учасниця шоу "Холостяк-11" Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Вона також зізналася, що рішення про розірвання шлюбу далося їй важко, адже Аня дійсно любила чоловіка.

Дівчина розповіла, що при першому знайомстві з Андрієм Богданом він спочатку їй зовсім не сподобався, але вже через кілька зустрічей думку про політику вона змінила.

Відразу після офіційного розлучення в 2019-му закінчилися й їх романтичні стосунки.

"У Києві ми розписувалися, це було 3 вересня. Я так ридала, я не бачила нічого", - зізналася Анна.

Учасниця "Холостяка" Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Нагадаємо, що на 6 тижні проекту "Холостяк-11" Заливако запросив Аню Богдан на індивідуальне побачення, яке виявилося екстремальним, і закінчилося гарячим поцілунком.

Відео: на шоу "Холостяк-11" Михайло Заливако поцілував учасницю реаліті Анну Богдан