Екс-учасниця Х-фактора відверто розповіла про закулісся шоу

Фото: Поліна Полонейчик (instagram.com/repolinare)

Дівчина приїхала підкорювати сцену з Білорусі

Учасниця 9-го сезону популярного вокального проекту " Х-фактор Поліна Полонейчик вибула з проекту після третього прямого ефіру. 24-річна артистка виступала під сценічним ім'ям Palina і була підопічною Олега Винника. Підкорювати українську сцену вона приїхала з Мінська, при цьому в рідній Білорусі Поліна вже досить популярна і дає концерти. В інтерв'ю "Фактам" співачка розповіла про закулісся проекту, свій відхід з шоу і складні моменти, з якими довелося зіткнутися.

Зазначимо, що для багатьох глядачів її відхід був несподіваним, адже Поліну вважали однією з фавориток Х-фактор 9, а Винник називав її "самою загадковою" учасницею. Однак сама Palina зізналася, що не вважає, що ідеально підходить для такого шоу, хоча і гідна перемоги.

"Я не вважаю себе менш гідною перемоги, ніж інші учасники. Але я не ставила для себе надзавдання перемогти у що б то не стало. Мені було цікаво спробувати себе в трьох ефірах. Це здорово! Я намагалася посміхатися, вживатися в нові образи, гарно піднімати руки, рухати тілом. Але врешті-решт зрозуміла, що це не моє! Я не вмію, та й не хочу цього робити. Так, я навчилася інакше триматися на сцені, але, на жаль, мені цей навик в подальшому не сильно стане в нагоді", — розповіла виконавиця.

Артистка зізналася, що проект допоміг їй у чому розкрити себе по-новому і вона знайшла себе.

"Проект допомагає розібратися у власних почуттях, переживаннях. Я не можу сказати, що Х-фактор став для мене казкою. Це як ніби ти сидиш один в кімнаті перед дзеркалом. Я опинилася в чужій країні і робила те, що мені було не зовсім зрозуміло. Але за ці три тижні я знайшла себе. І це для мене найважливіше! Тут я почала розуміти, що у мені справжнє, а що не купиш, не прикриєш сукнею або перукою. Несподівано саме тут, на проекті, зрозуміла, яка я людина!" - розповіла Поліна.

Фото: Поліна Полонейчик (прес-служба СТБ)

За словами дівчини, на шоу не примушують робити те, що тобі не до вподоби.

"Для мене великим відкриттям стало те, що на проекті все по-справжньому. Ніхто не змушує нас зраджувати самому собі. І люди тут працюють справжні і добрі. А доброти взагалі в житті повинно бути більше", — зізналася Полонейчик.

Фото: Поліна Полонейчик (прес-служба СТБ)

При цьому артистка відверто повідомила, що під час шоу у неї були і складні періоди, коли хотілося покинути проект.

"У мене траплялися періоди, коли хотілося все кинути і піти додому. А бувало, що все складалося чудово і хотілося залишитися тут подовше. Я ні про що не шкодую, тому що на проекті залишилося багато людей, для яких продовжувати участь в Х-факторі набагато важливіше, ніж мені", — підсумувала співачка.

Нагадаємо, українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK, вразила шанувальників своїм образом на популярному шоу Х-фактор 9, де вона входить у склад журі. Зірка здивувала нарядом з глибоким декольте і незвичній зачіскою.

Ми також писали про те, що Олег Винник, який є одним з членів журі вокального шоу Х-фактор 8, заспівав у третьому прямому ефірі проекту. Відзначимо, що в третьому прямому ефірі шоу Х-фактор також виступила популярна група KAZKA, виконавши свою нову пісню "Плакала".

Відео: РБК-Україна